Международная конференция по устойчивой энергетике состоялась в Туркменистане

Национальные заинтересованные стороны, политики, эксперты, представители профессиональных ассоциаций, научных кругов и международных организаций приняли участие на Международной конференции «Устойчивая энергетика в защиту окружающей среды – Изучение международного опыта», которая состоялась в городе Мары, 28 ноября 2024 г.

Мероприятие было организовано Министерством энергетики Туркменистана, проектом Европейского Союза (ЕС) «Устойчивые энергетические связи в Центральной Азии (SECCA)» и проектом ПРООН «Устойчивые города в Туркменистане: комплексное развитие зеленых городов в Ашхабаде и Авазе».

На конференции было подчеркнуто стремление Туркменистана содействовать развитию устойчивой энергетики. В настоящее время страна рассматривает стратегии и механизмы внедрения возобновляемых источников энергии и энергоэффективности.

Обращаясь к участникам конференции, г-н Роберт Брудзински, Программный менеджер Представительства ЕС в Республике Казахстан, сказал: «Доступ к чистой энергии имеет решающее значение для экономического роста и устойчивого развития всех стран – как в регионе Центральной Азии, так во всем мире. В соответствии со Стратегией ЕС по Центральной Азии и инициативой «Team Europe» (Команда Европа), ЕС поддерживает страны Центральной Азии, включая Туркменистан, в их усилиях по энергетическому переходу. Мы приветствуем инициативу Правительства Туркменистана по созданию Альянса по сотрудничеству в области глобальной энергетической безопасности и устойчивого развития, в рамках которого фокус направлен на объединение ресурсов, опыта и инновационных технологий для решения проблем энергетического перехода и расширения доступа к энергии. Европейский Союз высоко ценит партнерство с Туркменистаном и признает важность сотрудничества в решении общих глобальных проблем».

В ходе конференции делегаты рассмотрели лучшие практики реализации успешной политики в области устойчивой энергетики в ЕС и других странах Центральной Азии. Важные обсуждения включали потенциал производства биоэнергии и биотоплива, а также инновационные инициативы и решения по «зеленой» энергетике ученых страны. Конференция стала практическим форумом для обмена опытом и знаниями для содействия переходу к устойчивой энергетике. ///nCa, 29 ноября 2024 г. (в сотрудничестве с Представительством ЕС в Туркменистане)