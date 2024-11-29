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Дни культуры ЕС в Ашхабаде завершаются Фестивалем европейского кино

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На этой неделе завершился Фестиваль европейского кино, проходивший в рамках Дней культуры Европейского Союза в Ашхабаде. Фестиваль, реализованный в сотрудничестве с проектом «Европейский кинофестиваль», Министерством культуры Туркменистана, Посольством Франции и Французским институтом в Туркменистане, открылся показом анимационного фильма «Икар и Минотавр», который прошел в кинотеатре «Ашхабад».

В последующие дни во Французском институте в Туркменистане было представлено еще четыре европейских фильма, что позволило зрителям получить богатый и разнообразный кинематографический опыт.

С 25 по 29 ноября в рамках фестиваля Представительство Европейского Союза в Туркменистане совместно с Министерством культуры организовало семинар «Разработка анимационного художественного фильма или сериала». Под руководством известного испанского продюсера Мануэля Кристобаля участники семинара получили ценные знания о творческих и деловых аспектах анимационного производства. Слушатели высоко оценили практический подход и мотивирующее воздействие семинара.

Фестиваль привлек широкую аудиторию, включая любителей кино, экспертов в области культуры и начинающих кинематографистов. Он предоставил ценную возможность для наращивания потенциала и способствовал профессиональному росту посредством обмена знаниями и развития навыков в области кинопроизводства. Эта инициатива подчеркнула приверженность Европейского Союза поощрению культурного разнообразия и поддержке творческих индустрий в Туркменистане.///nCa, 29 ноября 2024 г. (в сотрудничестве с Представительством ЕС в Туркменистане)

 

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