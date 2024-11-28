Министры иностранных дел Китая и стран Центральной Азии встретятся в Чэнду

Член Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая и министр иностранных дел Китая Ван И будет председательствовать на пятой встрече министров иностранных дел Китая и Центральной Азии, которая пройдет с 30 ноября по 1 декабря в Чэнду, провинция Сычуань на юго-западе Китая, сообщает “Синьхуа” со ссылкой на МИД КНР.

Во встрече в Китае примут участие заместитель Премьер-министра и министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу, министр иностранных дел Кыргызстана Жеенбек Кулубаев, министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин, вице-премьер и министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов и министр иностранных дел Узбекистана Бахтиер Саидов. ///nCa, 28 ноября 2024 г.