ЮНИСЕФ и Министерство образования продвигают инклюзивное образование в Туркменистане

ЮНИСЕФ в партнерстве с Министерством образования сделал еще один значительный шаг на пути к реализации инклюзивного образования в Туркменистане. Для осуществления этой инициативы были выбраны две средние школы, 27 и 74, и два детских сада, 160 и 14, для внедрения принципов инклюзивного образования и создания среды, в которой дети с инвалидностью и особыми потребностями могут преуспевать в обычных образовательных учреждениях.

Для поддержки этого начинания ЮНИСЕФ пригласил международного эксперта, г-жу Филомену Перейру, главу Департамента инклюзивного образования Министерства образования Португалии. Имея большой опыт в этой области, г-жа Перейра оказывает поддержку в развитии потенциала, стратегических консультациях и предоставлении практических рекомендаций Министерству и другим национальным партнерам, включая медицинских работников, педагогов, социальных работников и поставщиков общественных услуг.

Совместная оценка детей в четырех пилотных учреждениях, основанная на принципах Конвенции о правах инвалидов, выявила 16 учеников в средней школе № 74, которым требуется индивидуальная поддержка. Многопрофильные команды в каждом выбранном образовательном учреждении, включая директоров, учителей, специалистов по уходу за детьми и медико-социальных работников, начали разрабатывать индивидуальные планы обучения для содействия обучению каждого ребенка и его участию в общем образовании. В то же время команды начали определять вспомогательные продукты для детей с инвалидностью и оценивать физическую инфраструктуру для запланированных улучшений доступности в каждом учреждении, обеспечивая равные возможности в поддерживающей и инклюзивной среде.

Кроме того, укрепляется межсекторальное сотрудничество для создания путей для детей с инвалидностью, гарантируя им получение комплексной поддержки со стороны образования, здравоохранения и общественных служб.

«Каждый ребенок заслуживает доступа к качественному образованию и возможности раскрыть свой потенциал. Создавая инклюзивную образовательную среду в четырех учебных заведениях, мы стремимся продемонстрировать преимущества инклюзивного школьного подхода и распространить его на всю систему образования в Туркменистане», — сказал Александру Нартеа, Заместитель представителя ЮНИСЕФ в Туркменистане.

ЮНИСЕФ гордится тем, что является ключевым партнером Министерства образования в достижении Цели 3 по качественному и инклюзивному образованию Национального плана действий по реализации прав детей в Туркменистане на 2023–2028 годы. /// nCa, 27 ноября 2024 г. (в сотрудничестве с ЮНИСЕФ Туркменистан)