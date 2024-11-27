В Ташкенте состоялась 14-я ежегодная встреча Заместителей министров иностранных дел государств Центральной Азии

25-26 ноября 2024 года в Ташкенте прошла Четырнадцатая ежегодная встреча заместителей министров иностранных дел государств Центральной Азии. В мероприятии приняли участие заместители министров иностранных дел Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Учитывая важность Афганистана для региональной безопасности и развития, на встречу была также приглашена госпожа Роза Отунбаева, Специальный представитель Генерального секретаря по Афганистану и Глава Миссии ООН по содействию Афганистану (МООНСА).

До начала мероприятия высокие представители из столиц Центральной Азии встретились с Министром иностранных дел Узбекистана Его Превосходительством Бахтиёром Саидовым, который изложил приоритеты внешней политики своей страны, подчеркнув усилия по продвижению регионального взаимодействия как одну из важнейших задач.

Специальный представитель Генерального секретаря ООН по Центральной Азии и Глава РЦПДЦА, господин Каха Имнадзе, в своем выступлении отметил, что страны региона продолжают укреплять связи, несмотря на сложные глобальные вызовы. Он подтвердил готовность РЦПДЦА поддерживать усилия Центрально-азиатских государств в сфере превентивной дипломатии и регионального сотрудничества.

Встреча предоставила возможность для обмена мнениями по вызовам в Центральной Азии и способам их решения. Заместители министров иностранных дел пяти центральноазиатских государств подчеркнули перспективы сотрудничества в таких сферах, как изменение климата и управление трансграничными водными ресурсами, предотвращение насильственного экстремизма и борьба с терроризмом, а также риски, связанные с ситуацией в Афганистане. Участники также обсудили возможную дальнейшую поддержку со стороны РЦПДЦА в усилиях по превентивной дипломатии, включая повышение роли женщин и молодежи в принятии решений.

Участники Академии превентивной дипломатии РЦПДЦА поделились своим видением сотрудничества между странами региона, выделив ключевые вопросы, которые, по их мнению, являются приоритетными для молодого поколения.

Ожидается, что следующая ежегодная встреча заместителей министров иностранных дел состоится в Казахстане в конце 2024 года. /// nCa, 27 ноября 2024 г. (в сотрудничестве с РЦПДЦА)