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Национальный лидер туркменского народа посетил город Аркадаг

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26 ноября 2024 года Национальный лидер туркменского народа, председатель Халк маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов совершил рабочий визит в город Аркадаг. В ходе своего визита он осмотрел различные строительные площадки и текущие проекты по развитию города.

В ходе визита были рассмотрены несколько ключевых областей:

Ход строительства

Бердымухамедов ознакомился с ходом реализации второго этапа развития города, подчеркнув важность качественного строительства и архитектурной гармонии. Он ознакомился с проектами Государственного музея, автовокзала и медицинских учреждений, высказав замечания и предложения по улучшению проектов.

Городское развитие

Он подчеркнул необходимость того, чтобы здания органично вписывались в городской ландшафт с использованием передовых технологий и соблюдением высоких экологических стандартов. Город уже получил множество международных сертификатов и наград за качество строительства.

Культурные и экономические аспекты

Председатель Халк Маслахаты подчеркнул важность культурных мероприятий и отметил, что новые производственные мощности повысят экономический потенциал города и создадут новые рабочие места. Его особенно интересовал потенциал медицинского кластера в соответствии с международными стандартами.

Изюминка конкретного проекта

Примечательным моментом стала его рекомендация назвать новый памятник на кольцевой развязке “Тайчанак”, символизирующий лошадь, олицетворяющую исполнение желаний. Этот памятник расположен недалеко от деревни коневодов и конюшни, в которой содержится 600 ахалтекинских лошадей.

В ходе рабочей встречи с городскими властями Бердымухамедов обсудил динамику строительства, одобрил возможную поездку делегации в Австрию для получения международной премии за качество строительства, а также дал рекомендации по подготовке к предстоящим праздникам и благоустройству города.

Визит подчеркнул постоянное развитие города и приверженность руководства созданию современной, высококачественной городской среды, отражающей прогресс и устремления Туркменистана. /// nCa, 27 ноября 2024 г.

 

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