Туркменистан примет участие в 10-й Всемирном халяльном саммите и халяль Экспо 2024

С 27 по 30 ноября 2024 года в Стамбуле состоится 10-й Всемирный саммит халал, на котором Туркменистан будет представлен делегацией во главе с председателем Торгово-промышленной палаты Туркменистана господином Мергеном Гурдовым.

В рамках этого мероприятия также пройдет В2В-ярмарка, на которой компании из Туркменистана смогут провести прямые переговоры с 500 покупателями из разных уголков мира, представляющими соответствующие отрасли.

Считающееся крупнейшим “халяльным мероприятием” в мире, саммит и выставка, по прогнозам, соберут около 40 000 посетителей, включая профессионалов в области закупок. Ожидается, что В2В-договоренности, заключенные на выставке, создадут возможности для компаний увеличить свою долю в халяльной индустрии.

Выставка предполагает участие представителей халяльной индустрии более чем из 25 стран. ///nCa, 26 ноября 2024 г. (в сотрудничестве с Посольством Турции в Туркменистане)