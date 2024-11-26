Президент Туркменистана поздравил участников международной конференции и выставки «Международные транспортно-транзитные коридоры: взаимосвязь и развитие – 2024»

Сегодня в Ашхабаде стартует Международная конференция и выставка «Международные транспортно-транзитные коридоры: взаимосвязь и развитие – 2024», приуроченная к Всемирному дню устойчивого транспорта.

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил приветствие участникам конференции и выставки.

В своем послании глава государства подчеркнул важность развития транспортной дипломатии Туркменистана и расширения международного сотрудничества в этой сфере. Он отметил, что Туркменистан последовательно укрепляет свои позиции как важного транспортно-логистического центра регионального и международного масштаба.

Президент напомнил, что по инициативе Туркменистана 26 ноября было объявлено Всемирным днём устойчивого транспорта. Это решение было принято на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и получило единогласную поддержку государств-членов организации.

Бердымухамедов отметил, что Туркменистан активно участвует в развитии транспортно-транзитного сообщения в регионе. «Соглашение между правительствами Ирана, Омана, Катара, Туркменистана и Узбекистана о создании международного транспортного и транзитного коридора, действующих в направлениях Север–Юг и Восток–Запад (Ашхабадское соглашение), Соглашение «Lapis Lazuli» о транзитном и транспортном сотрудничестве, железнодорожная магистраль Казахстан–Туркменистан–Иран свидетельствуют о претворении в жизнь фундаментальных преобразований по внедрению новейших транспортных технологий. В рамках Международного транспортного коридора Европа–Кавказ–Азия (TRACECA) осуществляются реформы в целях возрождения Великого Шёлкового пути и модернизации мультимодальных перевозок», – подчеркнул он.

Глава государства отметил, что в Туркменистане реализуется ряд крупных инфраструктурных проектов в транспортной сфере. Это проекты по расширению мощностей морских портов, развитию судостроения, строительству автомобильных дорог, железнодорожных мостов и аэропортов.

Сердар Бердымухамедов подчеркнул, что Туркменистан выступает за вывод отношений в транспортной сфере на качественно новый уровень. Он отметил важность кооперации государственного и частного секторов в развитии транспортной инфраструктуры.

«Сегодня для развития и поддержки инфраструктуры мультимодальной транспортно-коммуникационной системы, в том числе железных дорог, автотранспортных и морских путей, портов, Туркменистан руководствуется необходимостью кооперации государственного и частного секторов. Исходя из важности привлечения инвестиций в эту сферу особое внимание уделяется созданию конкурентоспособных национальных логистических компаний», – говорится в тексте приветствия.

Глава государства обратил внимание на важность взаимодействия с международными организациями в сфере транспорта. Туркменистан сотрудничает с такими организациями, как Международная организация гражданской авиации (ICAO), Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA), Европейское агентство безопасности полётов (EASA), Международный союз автомобильного транспорта (IRU), Организация сотрудничества железных дорог (OSJD), Международная морская организация (IMO).///nCa, 26 ноября 2024 г.