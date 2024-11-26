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Национального Лидера туркменского народа ждут на заседании Совета старейшин ОТГ в Будапеште

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В понедельник, 25 ноября, состоялся телефонный разговор между Национальным Лидером туркменского народа, Председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и председателем Совета старейшин Организации тюркских государств Бинали Йылдырымом.

В ходе разговора Йылдырым пригласил Аркадага принять участие в 16-м заседании Совета старейшин, которое пройдёт в ближайшее время в столице Венгрии – Будапеште (28-29 ноября 2024 г), в качестве члена Совета, а также почётного гостя.

Он передал слова приветствия от Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Поблагодарив за приглашение, Национальный Лидер туркменского народа отметил, что Турция является для Туркменистана одним из самых близких дружественных государств, а туркмено-турецкие отношения, обретая новое содержание, развиваются на высоком уровне.

В настоящее время Туркменистан принимает активное и деятельное участие в работе Организации тюркских государств, в том числе Совета старейшин ОТГ. В этой связи отмечалось, что в марте текущего года в Ашхабаде на высоком уровне прошло 15-е заседание Совета старейшин Организации тюркских государств.

Аркадаг подтвердил свою готовность поддерживать инициативы, направленные на развитие и укрепление отношений между Туркменистаном и Турцией, а также Организацией тюркских государств и, пользуясь возможностью, пригласил Бинали Йылдырыма принять участие в торжественных мероприятиях, которые пройдут в Ашхабаде по случаю Международного дня нейтралитета 12 декабря текущего года. ///nCa, 26 ноября 2024 г.

 

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