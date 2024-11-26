Аркадаг Гурбангулы Бердымухамедов завершил работу над новой книгой «Hakyda göwheri»

Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов провел рабочее совещание, посвященное вопросам развития науки, реализации развёрнутых в отраслях национальной экономики масштабных реформ

На совещании выступили управляющий делами Аппарата Халк Маслахаты, вице-президент Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова Р.Базаров и президента Академии наук Туркменистана А.Аширова.

Комментируя доклады, Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул важность комплексной модернизации национального законодательства, освоения новейших технологий и цифровой системы. Он отметил, что современная эпоха – это век науки, и поручил уделить особое внимание развитию этой сферы, модернизации электронной торговли и освоению интеллектуальной собственности.

В этой связи Аркадаг дал конкретные указания по разработке законов об интеллектуальной собственности.

Председатель Халк Маслахаты также отметил, что 2024 год, объявленный Международной организацией тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) годом Махтумкули Фраги, ознаменован грандиозными реформами в жизни страны. Город Анау объявлен культурной столицей тюркского мира, что является большой честью для туркменского народа.

Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул важность сохранения и популяризации исторических ценностей и литературного наследия туркменского народа.

В ходе совещания Аркадаг представил свою новую книгу «Hakyda göwheri» («Бриллиант памяти»), посвященную влиянию произведений Махтумкули Фраги на общечеловеческие ценности и вкладу туркменской культуры в мировую цивилизацию.

«Что касается её содержания, то здесь представлены материалы, посвящённые влиянию произведений Махтумкули Фраги на общечеловеческие ценности, нашей славной истории, вкладу национальной культуры в мировую цивилизацию. Будучи сердцем Великого Шёлкового пути, наша страна переживает исторические преобразования. Какую бы эпоху мы ни рассматривали, очевидно, туркменская культура всегда славилась в мире уникальными ценностями, которые оказали огромное влияние на историю человечества», – подчеркнул Аркадаг.

«Как говорится в народе: у кого нет прошлого – у того нет будущего. Мы должны всегда помнить о своей национальной идентичности, следовать по пути праотцов и в то же время двигаться в ногу со временем. Каждый из нас вправе гордиться богатым литературным наследием, достижениями нашего суверенного Отечества, ведь мы – великая держава, а у великой державы – великая нация!»,- сказал он.

Национальный Лидер туркменского народа выразил уверенность в том, что книга «Hakyda göwheri» будет интересна широкой общественности и внесет вклад в изучение богатого культурного наследия Туркменистана.///nCa, 26 ноября 2024 г.