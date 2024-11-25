Китайский Эксимбанк открыл региональный офис в Узбекистане

22 ноября в Ташкенте состоялось открытие представительства Экспортно-импортного банка Китая. Об этом сообщает Министерство промышленности, торговли и инвестиций Узбекистана.

Эксимбанк Китая (China Exim Bank / The Export-Import Bank of China) был основан в 1994 году. Он является государственным политическим банком, цель которого — поддерживать внешнюю торговлю, инвестиции и международное экономическое сотрудничество Китая, и напрямую подчиняется Государственному совету КНР.

Банк имеет 32 отделения в Китае и представительство в Гонконге. Кроме того, у банка есть офисы в Париже и представительства в Южной, Восточной, Северной и Западной Африке, Южной Америке, а также России.

Региональный офис в Ташкенте охватит деятельность банка в 8 странах, включая Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Азербайджан, Армению и Грузию.

Экспортно-импортный банк Китая является ключевым источником финансирования инфраструктурных проектов и проектов развития в Центральной Азии, особенно тех, которые связаны с инициативой “Один пояс, один путь”. Банк осуществляет финансовое сотрудничество со странами Центральной Азии уже более 20 лет, за это время профинансировав большое количество проектов в сфере транспорта, энергетики, химии и водного хозяйства.

В их числе девять современных заводов в различных отраслях, 17 электростанций общей установленной мощностью около 1 миллиона киловатт, построенные в нескольких странах дороги общей протяженностью более 3000 километров и 1500 км линий электропередачи.

К числу наиболее заметных проектов, которые поддержал Банк в Центральной Азии, относятся проект Казахстанского электролизного завода, реконструкция автодороги Ош-Сарыташ-Иркештам в Кыргызстане, объединение северной и южной энергосистем в Таджикистане, строительство Камчикского тоннеля в Узбекистане, модернизация нефтегазовой отрасли в Туркменистане.///nCa, 25 ноября 2024 г.