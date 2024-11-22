Онлайн-семинар ЕС–Туркменистан: Координационная платформа Транскаспийского транспортного коридора

20 ноября состоялся онлайн-семинар в рамках Координационной платформы ЕС по развитию Транскаспийского транспортного коридора.

Мероприятие объединило представителей государственных структур Туркменистана, Европейского союза, международных финансовых институтов и посольств зарубежных стран.

С туркменской стороны участие приняли Агентство транспорта и коммуникаций Туркменистана, Агентство «Туркмендемирёллары», Государственная таможенная служба Туркменистана, а также Посол Туркменистана в Брюсселе С.Пальванов.

Со стороны ЕС мероприятие поддержали Генеральный директорат по международным партнерствам Европейской комиссии (DG INTPA), международные финансовые институты, включая Азиатский банк развития (АБР) и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Посол Франции в Туркменистане и представители других дипломатических миссий в Ашхабаде.

С вступительным словом выступил Хенрик Хололей, главный советник Генерального директора Европейской Комиссии по вопросам международного сотрудничества.

Основной целью онлайн-семинара стало обсуждение приоритетных транспортных проектов Туркменистана и возможностей их финансирования в рамках международного сотрудничества. Участники акцентировали внимание на необходимости развития транспортной инфраструктуры для повышения транзитного потенциала Транскаспийского коридора и укрепления связей между Центральной Азией и Европой.

Семинар стал продолжением инициативы, начатой в Ашхабаде 3 октября, где на высоком уровне была официально запущена Координационная платформа Транскаспийского транспортного коридора. Платформа создана для содействия диалогу между странами Центральной Азии, международными финансовыми институтами и ЕС, а также для продвижения коридора и координации усилий по реализации приоритетных проектов в области жесткой и мягкой инфраструктуры в Центральной Азии.

Участники семинара обсудили ряд ключевых вопросов, включая:

• Модернизацию железнодорожной инфраструктуры в Туркменистане, в частности маршрута Туркменабад – Туркменбаши, с акцентом на строительство новых путей и сокращение времени транзита грузов.

• Внедрение инновационных технологий, таких как системы электронного сбора и мониторинга данных.

• Создание единого логистического портала для оптимизации транспортных и таможенных операций.

• Привлечение международного финансирования и технической помощи для реализации проектов, включая поддержку таких финансовых институтов, как АБР, ЕБРР и Европейский инвестиционный банк.

Участники подчеркнули важность обмена информацией и координации усилий всех сторон. Особое внимание было уделено разработке концепций проектов и их презентации потенциальным инвесторам. Представители ЕС подтвердили готовность оказать техническую и консультационную поддержку, включая проведение дополнительных исследований и разработку дорожных карт.

Онлайн-обсуждение стало очередным шагом в сотрудничестве между Туркменистаном и ЕС в сфере транспорта и логистики. ///Посольство Туркменистана в Бельгии, 21 ноября 2024 г.