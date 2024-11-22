News Central Asia (nCa)

The Voice of Greater Central Asia

  

Home » Онлайн-семинар ЕС–Туркменистан: Координационная платформа Транскаспийского транспортного коридора

Онлайн-семинар ЕС–Туркменистан: Координационная платформа Транскаспийского транспортного коридора

By

20 ноября состоялся онлайн-семинар в рамках Координационной платформы ЕС по развитию Транскаспийского транспортного коридора.

Мероприятие объединило представителей государственных структур Туркменистана, Европейского союза, международных финансовых институтов и посольств зарубежных стран.

С туркменской стороны участие приняли Агентство транспорта и коммуникаций Туркменистана, Агентство «Туркмендемирёллары», Государственная таможенная служба Туркменистана, а также Посол Туркменистана в Брюсселе С.Пальванов.

Со стороны ЕС мероприятие поддержали Генеральный директорат по международным партнерствам Европейской комиссии (DG INTPA), международные финансовые институты, включая Азиатский банк развития (АБР) и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Посол Франции в Туркменистане и представители других дипломатических миссий в Ашхабаде.

С вступительным словом выступил Хенрик Хололей, главный советник Генерального директора Европейской Комиссии по вопросам международного сотрудничества.

Основной целью онлайн-семинара стало обсуждение приоритетных транспортных проектов Туркменистана и возможностей их финансирования в рамках международного сотрудничества. Участники акцентировали внимание на необходимости развития транспортной инфраструктуры для повышения транзитного потенциала Транскаспийского коридора и укрепления связей между Центральной Азией и Европой.

Семинар стал продолжением инициативы, начатой в Ашхабаде 3 октября, где на высоком уровне была официально запущена Координационная платформа Транскаспийского транспортного коридора. Платформа создана для содействия диалогу между странами Центральной Азии, международными финансовыми институтами и ЕС, а также для продвижения коридора и координации усилий по реализации приоритетных проектов в области жесткой и мягкой инфраструктуры в Центральной Азии.

Участники семинара обсудили ряд ключевых вопросов, включая:

• Модернизацию железнодорожной инфраструктуры в Туркменистане, в частности маршрута Туркменабад – Туркменбаши, с акцентом на строительство новых путей и сокращение времени транзита грузов.
• Внедрение инновационных технологий, таких как системы электронного сбора и мониторинга данных.
• Создание единого логистического портала для оптимизации транспортных и таможенных операций.
• Привлечение международного финансирования и технической помощи для реализации проектов, включая поддержку таких финансовых институтов, как АБР, ЕБРР и Европейский инвестиционный банк.

Участники подчеркнули важность обмена информацией и координации усилий всех сторон. Особое внимание было уделено разработке концепций проектов и их презентации потенциальным инвесторам. Представители ЕС подтвердили готовность оказать техническую и консультационную поддержку, включая проведение дополнительных исследований и разработку дорожных карт.

Онлайн-обсуждение стало очередным шагом в сотрудничестве между Туркменистаном и ЕС в сфере транспорта и логистики. ///Посольство Туркменистана в Бельгии, 21 ноября 2024 г.

 

Related posts:

  1. ЕС и страны Центральной Азии заложили фундамент для развития Транскаспийского транспортного коридора
  2. Казахстан предпримет усилия по увеличению пропускной способности Транскаспийского международного транспортного маршрута и коридора Север-Юг
  3. В Брюсселе обсудили потенциал транскаспийского коридора
  4. ЕЭК ООН: Государства СПЕКА договорились о создании многостороннего целевого фонда и приняли дорожную карту по цифровизации Транскаспийского транспортного коридора
  5. Узбекистан, Казахстан, Туркменистан, Иран и Турция обсуждают проект международного транспортного коридора
  6. В Баку обсудили упрощение таможенных процедур вдоль Транскаспийского транспортного коридора
  7. В Стамбуле состоялась встреча по развитию мультимодального транспортного коридора «Узбекистан – Туркменистан – Иран – Турция»
  8. Туркменистан изучает возможности транспортного коридора из Азиатско-Тихоокеанского региона в Европу
  9. Туркменистан принял участие в совещании по расширению Транскаспийского Торгового маршрута в Узбекистане
  10. Значение транспортного коридора ТРАСЕКА для интеграции транспортной системы Туркменистана в мировую сеть – тема круглого стола
Website hosted by web hosting karachi Pakistan AH Corporation and Hosting Karachi | Web hosting Pakistan Karachi |Web hosting karachi Pakistan |Best hosting in Pakistan