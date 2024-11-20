На семинаре ОБСЕ в Туркменистане обсуждались меры по предотвращению и противодействию гендерному насилию

18 и 19 ноября 2024 года в Ашхабаде состоялся организованный ОБСЕ семинар, во время которого обсуждались выводы и рекомендации по результатам оценки потребностей в предотвращении и реагированию на гендерное насилие и насилие в семье.

Оценку потребностей проводит Малин Палм, гендерный эксперт из Швеции, в рамках второй части внебюджетного проекта Центра «Содействие укреплению механизмов предотвращения и реагирования на гендерное насилие, включая насилие в семье», реализуемого Центром ОБСЕ в Ашхабаде при поддержке правительств Норвегии и США. Первой частью проекта стала независимая оценка долгосрочного проекта Центра по противодействию домашнему насилию.

Эксперт представила предварительные результаты оценки потребностей и возможные рекомендации относительно того, как ОБСЕ и другие заинтересованные стороны могут активизировать усилия и более эффективно работать в области предотвращения и реагирования на гендерное и домашнее насилие на протяжении последующих трех-пяти лет.

«Гендерное насилие – это глобальное явление, которое выходит за рамки границ, культур и социально-экономического положения, – сказал Джон МакГрегор, глава Центра ОБСЕ в Ашхабаде. – Оно ослабляет саму основу наших обществ, усиливая неравенство, страх и дискриминацию».

«Мы организовали этот семинар, чтобы обсудить, как мы можем практически реализовать наши обязательства по созданию безопасной среды, в которой действует правосудие и развита система поддержки пострадавших», – подчеркнул МакГрегор.

В ходе семинара была проанализирована теория изменений в контексте гендерного насилия и рассмотрены новые направления работы, включая реагирование на насилие в Интернете и программы изменения поведения лиц, совершивших насилие в семье.

В семинаре приняли участие представители Меджлиса (парламента), Аппарата Омбудсмена, Института государства, права и демократии, правоохранительных органов, профильных министерств, общественных организаций и других соответствующих структур. ///Центр ОБСЕ в Ашхабаде, 19 ноября 2024 г.