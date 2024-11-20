Международный день предупреждения всех форм транснациональной организованной преступности и борьбы с ними

18 ноября 2024 года Управление ООН по наркотикам и преступности и партнеры организовали в Ашхабаде мероприятие, посвященное первому Международному дню предупреждения всех форм транснациональной организованной преступности и борьбы с ними.

Посольство Израиля в Туркменистане приняло активное участие в мероприятии.

Среди организаторов, возглавляемых УНП ООН, были USAID, проект «Безопасная миграция в Центральной Азии» (SMICA) и другие.

На мероприятии, направленном на повышение осведомленности молодежи, было представлено видеообращение исполнительного директора УНП ООН Гады Вали, которая подчеркнула, что борьба с преступностью является коллективной ответственностью каждого.

Эксперты из министерства внутренних дел, генеральной прокуратуры и местной неправительственной организации Yenme рассказали о социальных и глобальных аспектах борьбы с транснациональной преступностью.

В выступлении посла Израиля Исмаила Халди, с которым выступил представитель посольства, рассказывалось об опыте Израиля в борьбе с организованной транснациональной преступностью.

“Транснациональная организованная преступность всегда была проблемой на местном и региональном уровнях. В современном мире она стала реальной угрозой, от которой нас не могут защитить никакие границы. Это реальная и существующая угроза для местной и региональной безопасности, но в большей степени для местной, региональной и глобальной экономики. Это касается контрабанды наркотиков, торговли людьми, кибератак и, очевидно, террористических действий”, – подчеркивалось в речи посла.

С презентацией выступила адвокат Дина Доминиц, глава Национального подразделения по борьбе с торговлей людьми Министерства юстиции Израиля. /// nCa, 20 ноября 2024 г.