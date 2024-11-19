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Специальный представитель ЕС по Центральной Азии, посол Терхи Хакала, совершит прощальные визиты в регион

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Специальный представитель ЕС по Центральной Азии, посол Терхи Хакала, совершит прощальные визиты в регион в ближайшие недели, сообщает Европейская Служба Внешних Связей.

Эта серия визитов предоставит возможность поразмыслить над ее мандатом и укрепить приверженность ЕС укреплению партнерских отношений со странами Центральной Азии, говорится в пресс-релизе.

В ходе своих визитов посол Хакала встретится с партнерами, включая правительственных чиновников и представителей гражданского общества, в Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане.

С момента своего назначения в июле 2021 года и в течение двух последовательных мандатов, которые поддерживались государствами-членами ЕС, посол Терхи Хакала сосредоточилась на расширении всестороннего регионального сотрудничества со странами, охватывая такие сферы, как связуемость, безопасность, энергетика, изменение климата, водные ресурсы, верховенство закона, образование и права человека. ///nCa, 19 ноября 2024 г.

 

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