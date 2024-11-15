ТЮРКСОЙ и Туркменистан обсудили итоги совместной деятельности за год

15 ноября 2024 года в МИД Туркменистана состоялась встреча Министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с делегацией во главе с Генеральным секретарем Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) Султаном Раевым.

В ходе встречи обсуждены актуальные вопросы сотрудничества, обозначены перспективные направления партнерства Туркменистана с ТЮРКСОЙ. По обоюдному мнению сторон, отношения между Туркменистаном и ТЮРКСОЙ заметно активизировались за последние годы.

В начале встречи глава внешнеполитического ведомства выразив признательность от имени Президента Туркменистана и Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана руководству ТЮРКСОЙ за проводимую работу в Туркменистане и за рубежом в области популяризации туркменской культуры, подчеркнул огромный вклад организации в укрепление братских связей между тюркскими народами на основе их культурных и базовых ценностей.

Было отмечено, что в текущем году была проделана большая работа по проведению свыше 40 различных мероприятий в честь знаменательных дат по линии ТЮРКСОЙ – объявление 2024 года «Годом великого поэта и мыслителя тюркского мира – Махтумкули Фраги», празднование 300-летия со дня рождения великого классика литературы Востока, и избрание древнего туркменского города Анау в качестве культурной столицы тюркского мира.

В числе важнейших мероприятий отмечены состоявшиеся в марте текущего года торжества по случаю объявления города Анау культурной столицей тюркского мира в 2024 году, а также церемония старта мероприятий, намеченный к проведению в соответствии с делегированным городу почётным статусом, прошедшие в октябре II Театральный фестиваль стран-членов ТЮРКСОЙ, I Биеннале изобразительных искусств тюркского мира, ежегодная встреча руководителей музеев и встреча писателей стран-членов ТЮРКСОЙ, а также Международный кинофестиваль «Gorkut ata».

В продолжение встречи собеседники подчеркнули важность проведения 16 ноября нынешнего года заключительных торжественных мероприятий по случаю объявления города Анау культурной столицей тюркского мира в 2024 году, а также очередного заседания Постоянного совета министров культуры стран-членов ТЮРКСОЙ и концерта мастеров искусств тюркских государств.

Особый акцент участники сделали на вопросах организации предстоящих совместных мероприятий, намеченных к проведению в 2025 году.

Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ попросил передать Президенту Туркменистана и Национальному Лидеру туркменского народа, Председателю Халк Маслахаты Туркменистана в дар книгу «Анау – культура из глубин тысячелетий», изданную на турецком языке.

В рамках мероприятий по случаю объявления города Анау культурной столицей тюркского мира в 2024 году, ТЮРКСОЙ организовала конкурсы работ художественных произведений и сочинений. В ходе встречи С. Раев также передал туркменской стороне сборник работ финалистов конкурса художественных произведений «Туркменистан и Тюркский мир глазами молодых художников» и сборник сочинений победителей конкурса «Махтумкули Фраги – мыслитель и поэт».

Наряду с этим, туркменской стороне передан Отчет деятельности ТЮРКСОЙ (октябрь 2023 – сентябрь 2024).

Р.Мередов отметил, что Туркменистан рассматривает ТЮРКСОЙ в качестве связующего звена между ИСЕСКО и ЮНЕСКО. Было также сказано, что ТЮРКСОЙ создает новые форматы сотрудничества, в частности Заседание Национальных комиссий по делам ЮНЕСКО стран-членов ТЮРКСОЙ.

В завершение встречи собеседники подчеркнули плодотворный характер взаимодействия Туркменистана с ТЮРКСОЙ, нацеленного на сохранение, изучение и популяризацию в мире богатейшего культурного наследия тюркоязычных народов. ///МИД Туркменистана, 15 ноября 2024 г.