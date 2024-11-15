News Central Asia (nCa)

The Voice of Greater Central Asia

  

Home » Британские вузы проявляют интерес к сотрудничеству с Туркменистаном

Британские вузы проявляют интерес к сотрудничеству с Туркменистаном

By

Ряд британских университетов, в том числе Вестминстерский университет, проявляют интерес к расширению сотрудничества с Туркменистаном и предоставлению образовательных услуг в области высшего образования. Об этом заявила региональный директор по экспорту для Восточной Европы и Центральной Азии правительства Великобритании Саара Чиджи в четверг, 14 ноября, на встрече в Ашхабаде с заместителем министра образования Азатом Атаевым. .

В ходе встречи обсуждались возможности предоставления образовательных услуг в среднем образовании через аккредитацию туркменских образовательных учреждений. Чиджи подробно рассказала, как этот процесс был успешно реализован в соседних странах. Она также рассказала об успешном опыте Великобритании в сфере качественного образования, представленного в Казахстане и Узбекистане.

Кроме того, госпожа Чиджи проинформировала, что в начале следующего года планируется проведение Туркмено-британского торгово-промышленного совета, в рамках которого вопросы образования также будут обсуждаться. Она также подчеркнула, что Великобритания заинтересована в проведении более детальных переговоров по вопросам сотрудничества в сфере образования на Всемирном форуме образования, который ежегодно проходит в мае в Лондоне.

В качестве первого шага на пути к укреплению связей в области образования стороны договорились о проведении совместных вебинаров, на которых будут детально изучены образовательные стандарты Великобритании, процедуры аккредитации и лицензирования, а также методики обеспечения качества.

Атаев отметил, что такие семинары позволят выявить конкретные и детальные вопросы, касающиеся британской образовательной системы, которые необходимо будет изучить. Он также добавил, что к маю следующего года стороны смогут более детально обсудить пошаговое сотрудничество, уделяя внимание каждому аспекту для успешной реализации проекта.

Министерство образования Туркменистана и британская сторона выразили уверенность в том, что данное сотрудничество внесет значительный вклад в развитие системы образования Туркменистана и предоставит новые возможности для студентов и преподавателей, способствуя их интеграции в мировое образовательное сообщество. ///nCa, 15 ноября 2024 г.

 

Related posts:

  1. Британские компании поделились с Туркменистаном опытом в секторе зеленой энергетики
  2. МИД Туркменистана провел туркмено-британские политические консультации
  3. Сопредседатели Межправительственной туркмено-российской комиссии по экономическому сотрудничеству обсудили ключевые аспекты двусторонних связей
  4. Состоялось третье заседание Совместного комитета по сотрудничеству между Туркменистаном и Объединёнными Арабскими Эмиратами
  5. В декабре в Москве состоится заседание совместной туркмено-российской комиссии по экономическому сотрудничеству
  6. Туркменистан и Румыния будут наращивать сотрудничество в области образования – румынские вузы предлагают 105 стипендий для туркменских граждан
  7. Нефтегазовые вузы Туркменистана и Румынии укрепляют сотрудничество
  8. Астраханский государственный университет имени В. Н. Татищева и туркменские вузы готовят ряд соглашений
  9. ОАЭ нацелены на расширение сотрудничества с Туркменистаном в области образования
  10. Китайский Центр языкового образования и Туркменские вузы активизируют усилия по подготовке преподавателей китайского языка
Website hosted by web hosting karachi Pakistan AH Corporation and Hosting Karachi | Web hosting Pakistan Karachi |Web hosting karachi Pakistan |Best hosting in Pakistan