Британские вузы проявляют интерес к сотрудничеству с Туркменистаном

Ряд британских университетов, в том числе Вестминстерский университет, проявляют интерес к расширению сотрудничества с Туркменистаном и предоставлению образовательных услуг в области высшего образования. Об этом заявила региональный директор по экспорту для Восточной Европы и Центральной Азии правительства Великобритании Саара Чиджи в четверг, 14 ноября, на встрече в Ашхабаде с заместителем министра образования Азатом Атаевым. .

В ходе встречи обсуждались возможности предоставления образовательных услуг в среднем образовании через аккредитацию туркменских образовательных учреждений. Чиджи подробно рассказала, как этот процесс был успешно реализован в соседних странах. Она также рассказала об успешном опыте Великобритании в сфере качественного образования, представленного в Казахстане и Узбекистане.

Кроме того, госпожа Чиджи проинформировала, что в начале следующего года планируется проведение Туркмено-британского торгово-промышленного совета, в рамках которого вопросы образования также будут обсуждаться. Она также подчеркнула, что Великобритания заинтересована в проведении более детальных переговоров по вопросам сотрудничества в сфере образования на Всемирном форуме образования, который ежегодно проходит в мае в Лондоне.

В качестве первого шага на пути к укреплению связей в области образования стороны договорились о проведении совместных вебинаров, на которых будут детально изучены образовательные стандарты Великобритании, процедуры аккредитации и лицензирования, а также методики обеспечения качества.

Атаев отметил, что такие семинары позволят выявить конкретные и детальные вопросы, касающиеся британской образовательной системы, которые необходимо будет изучить. Он также добавил, что к маю следующего года стороны смогут более детально обсудить пошаговое сотрудничество, уделяя внимание каждому аспекту для успешной реализации проекта.

Министерство образования Туркменистана и британская сторона выразили уверенность в том, что данное сотрудничество внесет значительный вклад в развитие системы образования Туркменистана и предоставит новые возможности для студентов и преподавателей, способствуя их интеграции в мировое образовательное сообщество. ///nCa, 15 ноября 2024 г.