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Зеленые технологии против опустынивания: опыт Чуанцинской буровой компании при CNPC на туркменском месторождении Галкыныш

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Филиал Чуанцинской буровой инженерной компании с ограниченной ответственностью при CNPC (Китайская национальная нефтяная корпорация) активно реализует в Туркменистане на газовом месторождении Галкыныш проект по борьбе с ветровой эрозией почв, вызванной частыми песчаными бурями и низкой растительностью.

Как сообщается в пресс-релизе CNPC, комбинируя традиционные методы экологической реабилитации с современными экологически чистыми технологиями, компания приняла меры по закреплению песков с помощью травяных решеток вокруг газового месторождения Галкыныш, постепенно создавая зеленый барьер и прилагая неустанные усилия для обеспечения безопасности производства и улучшения экологической обстановки.

Газовое месторождение Галкыныш расположено в южной пустынной зоне Туркменистана и подвержено воздействию сильных ветров и пыльных бурь в течение всего года. Чтобы уменьшить воздействие ветровой эрозии на производственные объекты, компания провела глубокое исследование климатических, почвенных и ветровых условий местности и определила план закрепления песков с помощью травяных решеток в районах, наиболее подверженных воздействию ветров.

В процессе реализации планов плотность сетки адаптировалась к рельефу местности и направлению ветра, чтобы обеспечить максимальный эффект борьбы с песками.

Через некоторое время проект по закреплению песков с помощью травяных решеток начал приносить первые результаты.

Эрозия почвы вокруг газового месторождения была эффективно сдержана, а безопасность производственных объектов была обеспечена.

Для закрепления достигнутых результатов и повышения эффективности компания регулярно мониторит состояние почвы и растительности в районах, покрытых травяными решетками, и вносит дальнейшие коррективы в план закрепления песков.

Меры компании по закреплению песков не только значительно улучшили экологическую обстановку вокруг газового месторождения, но и предоставили ценный опыт для борьбы с опустыниванием в Туркменистане, полностью отражая приверженность зарубежных подразделений компании «Чуаньцин» к зеленому развитию. ///nCa, 14 ноября 2024 г.

 

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