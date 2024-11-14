Бизнес и культура: повестка дня встречи посла Туркменистана с Ассамблеей народов Евразии

13 ноября 2024 года посол Туркменистана в Российской Федерации Эсен Айдогдыев встретился с председателем Генерального совета Ассамблеи народов Евразии и Африки Светланой Смирновой.

На встрече обсуждались вопросы сотрудничества евразийских и африканских стран с бизнес-структурами, торгово-промышленными палатами, высшими учебными заведениями, культурно-гуманитарными организациями, научными центрами, общественными организациями и ассоциациями Туркменистана.

Также рассмотрена возможность проведения Дней Ассамблеи народов Евразии в Туркменистане, в рамках которого будут предусмотрены творческо-деловые встречи деятелей культуры и искусства, деловых партнеров ассамблеи в целях взаимообогащения разнообразных национальных культур и традиций, развития сотрудничества народов Евразии и Африки.

Ассамблея народов Евразии – это международный союз неправительственных организаций и граждан с активной жизненной позицией, разделяющих и продвигающих идеи и ценности евразийской интеграции, защиты мира, укрепления дружбы, согласия, партнерства и добрососедства между народами. Членами Ассамблеи народов Евразии являются более 800 физических и юридических лиц, представителей неправительственных организаций из 53 стран, в том числе из пяти стран Центральной Азии (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан). ///nCa, 14 ноября 2024 г.