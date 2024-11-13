UNOCT представляет Техническое руководство по защите критически важной энергетической инфраструктуры на совещании экспертов в Ашхабаде

11-12 ноября 2024 года в Ашхабаде состоялось Международное совещание экспертов и первое международное мероприятие по презентации Технического руководства по защите критически важной энергетической инфраструктуры от террористических атак.

Мероприятие было организовано Правительством Туркменистана совместно с Управлением Организации Объединенных Наций по борьбе с терроризмом (UNOCT) и Правительством Российской Федерации.

Двухдневное мероприятие было направлено на повышение осведомленности об угрозах энергетической инфраструктуре. На этой встрече собрались международные эксперты, представители государств-членов и заинтересованные стороны частного сектора, чтобы обсудить основные темы руководства: распознавание возникающих угроз, повышение устойчивости и укрепление механизмов реагирования.

Участники приняли участие в тематических сессиях, посвященных таким областям, как национальные подходы к противодействию террористическим угрозам критически важной инфраструктуре, индивидуальные стратегии защиты объектов традиционной и возобновляемой энергетики, а также методы укрепления сотрудничества между государственным и частным секторами.

Было отмечено, что принятая по инициативе Туркменистана резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 19 декабря 2023 года «Ключевая роль надежной и стабильной энергетической связуемости в обеспечении устойчивого развития» предусматривает консолидацию усилий международного сообщества в преодолении энергетических кризисов и призывает обеспечить надежность и стабильность трансграничных поставок энергетических ресурсов.

Глобальная программа ООН по защите уязвимых целей от террористических угроз, реализуемая совместно с рядом международных организаций, с 2021 года оказывает поддержку государствам-членам в наращивании их потенциала, развитии связей между экспертами и выявлении передовой практики в области защиты критически важной инфраструктуры.

Данное международное мероприятие, прошедшее в Ашхабаде стало также первичным запуском Технического руководства по защите критически важной энергетической инфраструктуры от террористических атак.

UNOCT: Техническое руководство по защите критически важной энергетической инфраструктуры от террористических атак

За последнее десятилетие энергетическая инфраструктура все чаще становится объектом террористической деятельности. Признавая важность защиты этого сектора, Организация Объединенных Наций призвала государства-члены обеспечить безопасность критически важной инфраструктуры с помощью согласованных международных стандартов и практики.

Генеральная Ассамблея в восьмой резолюции по обзору Глобальной контртеррористической стратегии Организации Объединенных Наций (A/RES/77/298) осудила «все террористические акты против критически важной инфраструктуры, включая важнейшие энергетические объекты, и против других уязвимых объектов и настоятельно призвала все государства-члены принять необходимые меры для предотвращения таких атак». В резолюции 2341 (2017) Совета Безопасности ООН подчеркивается необходимость трансграничного сотрудничества, особенно в защите взаимозависимой инфраструктуры, такой как энергетические объекты. Кроме того, в резолюции 2396 (2017) Совбеза содержится настоятельный призыв к государствам-членам устранять уязвимости и повышать устойчивость инфраструктуры перед лицом растущих террористических угроз.

Техническое руководство по защите критически важной энергетической инфраструктуры от террористических атак доступно здесь:

https://www.un.org/counterterrorism/sites/www.un.org.counterterrorism/files/vulnerable_targets_energy_guide_ru_web.pdf

Техническое руководство UNOCT по защите критически важной энергетической инфраструктуры от террористических атак, разработанное в сотрудничестве с государствами-членами, Глобальной сетью экспертов ООЕ по уязвимым объектам и организациями, участвующими в Глобальном соглашении о координации борьбы с терроризмом, служит практическим и научно обоснованным ресурсом для государств-членов и ключевых заинтересованных сторон. В нем собраны тематические исследования и передовой опыт со всего мира, а также рекомендации, касающиеся как оперативных, так и стратегических аспектов защиты критически важной энергетической инфраструктуры, включая оценку рисков, повышение устойчивости и международную координацию.

В руководстве также учтены уроки, извлеченные из недавних инициатив UNOCT, и даны рекомендации по интеграции сотрудничества государственного и частного секторов и новейших технологий в рамки энергетической безопасности. ///nCa, 13 ноября 2024 г.