Таджикистан превратится полностью в «зелёную» страну к 2037 году

Таджикистан намерен к 2032 году на основе своей Стратегии развития “зелёной экономики” полностью перейти на производство энергии из возобновляемых источников, а к 2037 году превратиться в “зелёную” страну. С такими обещаниями выступил Президент Эмомали Рахмон на пленарном заседании 29-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) в Баку, подчеркнув важность решения климатических проблем и предложив ряд инициатив.

«Уже сегодня 98 процентов нашей электроэнергии производится за счёт гидроэнергетики, то есть “зелёной энергии” и по доле выбросов карбонных газов с наименьшими показателями их объёма Таджикистан занимает 130 место в мире», – заявил таджикский лидер.

В своем выступлении он отметил, что последние пять лет стали самыми жаркими за всю историю наблюдений, а 2024 год признан самым жарким годом. Рахмон призвал к увеличению усилий по борьбе с изменением климата.

Особое внимание президент уделил проблеме таяния ледников, которая напрямую связана с изменением климата. Он приветствовал принятие “Водной декларации для действий в сфере климата” в рамках COP29.

Рахмон напомнил о инициативах Таджикистана, направленных на сохранение ледников.

Так, 2025 года был объявлен “Годом сохранения ледников” по инициативе Таджикистана Генеральной Ассамблеей ООН. Также был учрежден Трастовый фонд защиты ледников.

Таджикистан внёс свой вклад в этот Фонд и призывает всех партнёров также поддержать эту инициативу.

В мае 2025 года в Душанбе состоится Международная конференция по защите ледников.

По инициативе Таджикистана и Франции Генеральная Ассамблея ООН объявила 2025-2034 годы “Десятилетием поддержки криосферных наук”.

В завершение своего выступления президент Таджикистана предложил создать в Душанбе Региональный координационный центр по гляциологии под эгидой Всемирной метеорологической организации. ///nCa, 13 ноября 2024 г.