Всемирный Конгресс Неолита Начинается в Шанлыурфе

Шанлыурфа, где расположены такие важные территории, как Гёбеклитепе и Карахантепе, которые являются одними из старейших неолитических регионов в мире, примет Всемирный конгресс неолита. Начался обратный отсчет времени встречи, на которой будут разработаны новые точки зрения на понимание неолитических культур по всему миру.

Около тысячи ученых из более чем 64 стран и 487 учреждений примут участие в международном конгрессе, который пройдет с 4 по 8 ноября и станет первым в Турции.

Всемирный неолитический конгресс, который пройдет под эгидой Министерства культуры и туризма и при поддержке Турецкого агентства по продвижению и развитию туризма (TGA), рассмотрит традиционные теории периода неолита, оседлый образ жизни, социальную иерархию. и идентичности, верования и факторы окружающей среды, а также биоархеология, методы датирования, физическая антропология и биоархеология. Он также будет сосредоточен на таких исследованиях, как геоархеология. Ожидается также, что конгресс в долгосрочной перспективе будет формировать исследования неолита во всем мире.

Всемирный конгресс по неолиту, организованный совместно Стамбульским университетом и Харранским университетом, пройдет на факультете экономики и административных наук Харранского университета в Шанлыурфе. Региональные и глобальные перспективы периода неолита будут обсуждаться на научных сессиях, на которых выступят ученые из выдающихся университетов мира.

На конгрессе также будут произнесены памятные речи в честь таких важных имен, как Клаус Шмидт, Харальд Гауптман и Брюс Хоу, которые работали на археологических раскопках Шанлыурфы. Участники конгресса также будут иметь возможность посетить неолитические поселения в Шанлыурфе, такие как Гёбеклитепе, Карахантепе, Сайбурч, Чакмактепе и Сефертепе. ///nCa, 5 ноября 2024 г. (в сотрудничестве с Посольством Турции в Туркменистане)