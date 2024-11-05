Небо над Каппадокией украсили 300 воздушных шаров в честь 300-летия Махтумкули Фраги

1-2 ноября 2024 года в Турецком регионе Каппадокия проведены ряд мероприятий, посвящённых 300-летию со дня рождения Махтумкули Фраги, а также в честь 33-летия Независимости Туркменистана.

Так, 1 ноября в здании Союза торгово-промышленных палат и бирж города Невшехир, Посольством Туркменистана в Турции и Евразийской ассоциацией экономических отношений (EkoAvrasya) был организован круглый стол с представителями бизнес сообщества Турецкой Республики, на тему «Туркменистан и Турция: на пути к новому этапу экономического партнёрства».

Мероприятие собрало более 100 представителей бизнеса из различных регионов Турции, в рамках встречи обсуждались перспективы туркмено-турецкого сотрудничества в ключевых сферах экономики, таких как энергетика, транспорт, строительство, инвестиции и торговля.

2 ноября, в честь 300-летия великого туркменского поэта, философа и мыслителя Махтумкули Фраги в небо над всемирно известной туристической провинцией Турции, Каппадокией в небо взмыли 300 воздушных шаров, украшенных туркменскими и турецкими флагами, а также баннерами, посвященными великому поэту.

Воздушные шары с участниками поднялись с долины Мескендир в национальном туристическом парке Гёреме. Полет воздушных шаров, продолжавшийся около часа над известными достопримечательностями Каппадокии образовал завораживающий пейзаж. По завершению воздушного фестиваля, посвященного великому туркменскому поэту Махтумкули Фраги, данная акция была зарегистрирована Ассоциацией EkoAvrasya как самый первый Аэрофестиваль в честь выдающихся личностей мира. В этой связи туркменской стороне был вручен соответствующий сертификат.

Масштабная акция стала ещё одним наглядным подтверждением укрепления двухстороннего сотрудничества между Туркменистаном и Турецкой Республикой, также прошедшее мероприятие свидетельствует о международном признания роли и значения Туркменистана в контексте развития международного культурно-гуманитарного сотрудничества.

Также, в рамках культурных мероприятий в здании древнего музея искусств «Гюрай» прошла фотовыставка, приуроченная 33-й годовщине Независимости Туркменистана. В ходе фотовыставки посетители получили возможность открыть для себя Туркменистан, ближе познакомиться с его открытыми и дружелюбными людьми, яркими красками самобытного национального колорита и достижениями за годы независимости.

Кроме того, в рамках мероприятий в Каппадокии Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана в Турецкой Республики М.Ишангулыев провел ряд встреч с руководством региона.

Так, в рамках встречи с губернатором провинции Невшехир Али Фиданом, стороны обменялись мнениями по наращиванию сотрудничества в торгово-экономической, культурно-гуманитарной и образовательной сферах.

Наряду с этим, состоялась встреча туркменской делегации с мером города Невшехир Расимом Ары. В ходе прошедшей встречи собеседники обсудили перспективные направления туркмено-турецких отношений, в том числе в сферах туризма и градостроительства.

Также, в университете Хаджи Бекташ Вели города Невшехир представители Посольства Туркменистана провели встречу с туркменскими студентами обучающимися в данном вузе.

По завершению встречи всем студентам была подарены книги Уважаемого Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова «Молодёжь – опора родины» переведенные на турецкий язык. ///nCa, 5 ноября 2024 г. (в сотрудничестве с Посольством Туркменистана в Турции)