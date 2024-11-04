CIET 2024: АБР поддерживает энергетический сектор Туркменистана, прокладывая путь к более широкому использованию возобновляемых источников энергии

Артур Андрисяк, страновой директор Постоянного представительства АБР в Туркменистане, подчеркнул приверженность банка поддержке энергетического сектора Туркменистана и сектора возобновляемых источников энергии во время своего выступления на международной конференции “Строительство, промышленность, энергетика Туркменистана” (CIET 2024) в Ашхабаде.
Деятельность АБР в Туркменистане согласуется с его стратегией странового партнерства, цель которой – помочь стране стать более устойчивой к изменению климата и конкурентоспособной экономикой.
На сегодняшний день АБР одобрил два кредита для Туркменистана на общую сумму 500 миллионов долларов. К числу этих проектов относятся проект строительства железной дороги Север-Юг и проект по укреплению национальной электросети, который направлен на улучшение электросетевой инфраструктуры страны.
Банк также сотрудничает со страной в реализации ряда других проектов, в том числе в сфере здравоохранения, транспорта и энергетики.
Энергетический сектор
Энергетический сектор является одной из ключевых областей деятельности АБР в Туркменистане. Общий подход партнерства в этой области включает в себя:
- Продолжение долгосрочного сотрудничества в энергетическом секторе Туркменистана
- Сосредоточение внимания на снижении неэффективности и ускорении перехода к низкоуглеродной экономике
- Инвестиции в энергоэффективность и возобновляемые источники энергии, пилотные проекты по низкоуглеродной энергетике и реформы с помощью возможных кредитов на основе политики
- Поддержка регионального сотрудничества и интеграции, включая экспорт электроэнергии и газа, и диверсификацию рынков
- Уделение особого внимания наращиванию потенциала, институциональному укреплению и внедрению новых технологий
Что касается инвестиций, то Банк сосредоточен на возобновляемых источниках энергии, модернизации энергосистемы, переоснащении и модернизации существующих газовых электростанций и поддержке экспорта электроэнергии и газа.
В плане технической помощи, то АБР предоставил Туркменистану на безвозмездной основе техническую помощь на сумму более 11 миллионов долларов. Техническая помощь направлена на:
- Поддержку укрепления институтов, наращивания потенциала и реформ
- Подготовку исследований, стратегий и дорожных карт
- Поддержку внедрения новых технологий
- Содействие сотрудничеству Юг-Юг, партнерствам и обмену знаниями
- Поддержку в рамках Программы Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС)
Возобновляемые источники энергии
В отношении возобновляемой энергетики в Туркменистане, АБР, называющий себя климатическим банком для Азиатско-Тихоокеанского региона, готов предоставить суверенное и несуверенное финансирование, а также консультационные услуги.
Во-первых, АБР сотрудничает с Туркменистаном в области солнечной энергетики. АБР предоставляет грант технической помощи в размере 1 млн. долларов США для поддержки внедрения солнечной энергии и ее хранения в городе Аркадаг.
АБР профинансировал ознакомительные поездки для должностных лиц Министерства энергетики Туркменистана, Корпорации «Туркменэнерго» и других организаций с целью ознакомления с проектами солнечной энергетики в Узбекистане, Дании, Норвегии и многих других странах.
В области ветроэнергетики АБР в настоящее время предоставляет грант на техническую помощь в размере 750 000 долларов США, который будет направлен на оценку потенциала ветроэнергетики для использования в качестве ВИЭ в Туркменистане. В частности, в планах – анализ потенциальных площадок для ветроэлектростанции и работа над проектом по повышению энергоэффективности.
Более того, АБР вновь на безвозмездной основе оказывает поддержку в разработке исследования и дорожной карты по низкоуглеродному переходу в Туркменистане.
Это очень важное начало, которое позволит проанализировать существующие и будущие прогнозы спроса и предложения в энергетическом секторе по различным сценариям до 2070 года. В дорожной карте будут изложены шаги по реализации мер по повышению энергоэффективности и расширению использования ВИЭ для перехода к низкоуглеродному энергетическому сектору в соответствии с политикой и обязательствами Туркменистана.
Сокращение выбросов метана
АБР также готов поддержать усилия Туркменистана по сокращению выбросов метана, и здесь Банк очень тесно сотрудничает с правительством и другими партнерами по развитию, чтобы поддержать усилия страны в этой области.
Комплексные решения АБР охватывают всю цепочку создания стоимости для перехода к экологически чистой энергетике, обеспечивая всестороннюю поддержку правительству от поддержки политики до разработки выполнимых условий для проектов и определения проектов до их реализации. Это включает в себя техническую помощь в подготовке проекта, доступ к финансированию на выгодных условиях, а также поддержку в реализации и мониторинге проекта.
Используя свой опыт в секторе экологически чистой энергетики и свою сеть партнеров, АБР может помочь правительству определить наиболее перспективные проекты в области экологически чистой энергетики и расставить приоритеты для них, а также предоставить индивидуальные решения, соответствующие конкретным потребностям каждого проекта.
Проекты АБР в 2024-2027 гг.
Суверенные проекты
- Проект по наращиванию потенциала малых и средних предприятий-экспортеров
- Проект по повышению качества и потенциала медицинских сестер
- Проект по модернизации Транстуркменистанской железной дороги (фаза 1, Ашхабад–Душак)
- Проект по укреплению национальной электросети (дополнительное финансирование)
- Проект профессионального образования в сфере туризма и услуг
- Проект по наращиванию потенциала экспортеров малого и среднего бизнеса (фаза 2)
- Поддержка городского развития
- Проект по возобновляемым источникам энергии и повышению энергоэффективности
- Проект модернизации Транстуркменистанской железной дороги (фаза 2, Мары–Душак)
Несуверенные проекты
- Конкретных проектов на 2024-2027 годы нет
- В настоящее время рассматриваются возможности ГЧП и инвестирования частного сектора в возобновляемые источники энергии, железнодорожный, морской и логистический секторы
- Рамочное соглашение еще не подписано правительством
///nCa, 4 ноября 2024 г.