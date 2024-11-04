CIET 2024: АБР поддерживает энергетический сектор Туркменистана, прокладывая путь к более широкому использованию возобновляемых источников энергии

Артур Андрисяк, страновой директор Постоянного представительства АБР в Туркменистане, подчеркнул приверженность банка поддержке энергетического сектора Туркменистана и сектора возобновляемых источников энергии во время своего выступления на международной конференции “Строительство, промышленность, энергетика Туркменистана” (CIET 2024) в Ашхабаде.

Деятельность АБР в Туркменистане согласуется с его стратегией странового партнерства, цель которой – помочь стране стать более устойчивой к изменению климата и конкурентоспособной экономикой.

На сегодняшний день АБР одобрил два кредита для Туркменистана на общую сумму 500 миллионов долларов. К числу этих проектов относятся проект строительства железной дороги Север-Юг и проект по укреплению национальной электросети, который направлен на улучшение электросетевой инфраструктуры страны.

Банк также сотрудничает со страной в реализации ряда других проектов, в том числе в сфере здравоохранения, транспорта и энергетики.

Энергетический сектор

Энергетический сектор является одной из ключевых областей деятельности АБР в Туркменистане. Общий подход партнерства в этой области включает в себя:

Продолжение долгосрочного сотрудничества в энергетическом секторе Туркменистана

Сосредоточение внимания на снижении неэффективности и ускорении перехода к низкоуглеродной экономике

Инвестиции в энергоэффективность и возобновляемые источники энергии, пилотные проекты по низкоуглеродной энергетике и реформы с помощью возможных кредитов на основе политики

Поддержка регионального сотрудничества и интеграции, включая экспорт электроэнергии и газа, и диверсификацию рынков

Уделение особого внимания наращиванию потенциала, институциональному укреплению и внедрению новых технологий

Что касается инвестиций, то Банк сосредоточен на возобновляемых источниках энергии, модернизации энергосистемы, переоснащении и модернизации существующих газовых электростанций и поддержке экспорта электроэнергии и газа.

В плане технической помощи, то АБР предоставил Туркменистану на безвозмездной основе техническую помощь на сумму более 11 миллионов долларов. Техническая помощь направлена на:

Поддержку укрепления институтов, наращивания потенциала и реформ

Подготовку исследований, стратегий и дорожных карт

Поддержку внедрения новых технологий

Содействие сотрудничеству Юг-Юг, партнерствам и обмену знаниями

Поддержку в рамках Программы Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС)

Возобновляемые источники энергии

В отношении возобновляемой энергетики в Туркменистане, АБР, называющий себя климатическим банком для Азиатско-Тихоокеанского региона, готов предоставить суверенное и несуверенное финансирование, а также консультационные услуги.

Во-первых, АБР сотрудничает с Туркменистаном в области солнечной энергетики. АБР предоставляет грант технической помощи в размере 1 млн. долларов США для поддержки внедрения солнечной энергии и ее хранения в городе Аркадаг.

АБР профинансировал ознакомительные поездки для должностных лиц Министерства энергетики Туркменистана, Корпорации «Туркменэнерго» и других организаций с целью ознакомления с проектами солнечной энергетики в Узбекистане, Дании, Норвегии и многих других странах.

В области ветроэнергетики АБР в настоящее время предоставляет грант на техническую помощь в размере 750 000 долларов США, который будет направлен на оценку потенциала ветроэнергетики для использования в качестве ВИЭ в Туркменистане. В частности, в планах – анализ потенциальных площадок для ветроэлектростанции и работа над проектом по повышению энергоэффективности.

Более того, АБР вновь на безвозмездной основе оказывает поддержку в разработке исследования и дорожной карты по низкоуглеродному переходу в Туркменистане.

Это очень важное начало, которое позволит проанализировать существующие и будущие прогнозы спроса и предложения в энергетическом секторе по различным сценариям до 2070 года. В дорожной карте будут изложены шаги по реализации мер по повышению энергоэффективности и расширению использования ВИЭ для перехода к низкоуглеродному энергетическому сектору в соответствии с политикой и обязательствами Туркменистана.

Сокращение выбросов метана

АБР также готов поддержать усилия Туркменистана по сокращению выбросов метана, и здесь Банк очень тесно сотрудничает с правительством и другими партнерами по развитию, чтобы поддержать усилия страны в этой области.

Комплексные решения АБР охватывают всю цепочку создания стоимости для перехода к экологически чистой энергетике, обеспечивая всестороннюю поддержку правительству от поддержки политики до разработки выполнимых условий для проектов и определения проектов до их реализации. Это включает в себя техническую помощь в подготовке проекта, доступ к финансированию на выгодных условиях, а также поддержку в реализации и мониторинге проекта.

Используя свой опыт в секторе экологически чистой энергетики и свою сеть партнеров, АБР может помочь правительству определить наиболее перспективные проекты в области экологически чистой энергетики и расставить приоритеты для них, а также предоставить индивидуальные решения, соответствующие конкретным потребностям каждого проекта.

Проекты АБР в 2024-2027 гг.

Суверенные проекты

Проект по наращиванию потенциала малых и средних предприятий-экспортеров

Проект по повышению качества и потенциала медицинских сестер

Проект по модернизации Транстуркменистанской железной дороги (фаза 1, Ашхабад–Душак)

Проект по укреплению национальной электросети (дополнительное финансирование)

Проект профессионального образования в сфере туризма и услуг

Проект по наращиванию потенциала экспортеров малого и среднего бизнеса (фаза 2)

Поддержка городского развития

Проект по возобновляемым источникам энергии и повышению энергоэффективности

Проект модернизации Транстуркменистанской железной дороги (фаза 2, Мары–Душак)

Несуверенные проекты

Конкретных проектов на 2024-2027 годы нет

В настоящее время рассматриваются возможности ГЧП и инвестирования частного сектора в возобновляемые источники энергии, железнодорожный, морской и логистический секторы

Рамочное соглашение еще не подписано правительством

///nCa, 4 ноября 2024 г.