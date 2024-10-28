По инициативе Туркменистана принята резолюция Генассамблеи ООН «Зона мира, доверия и сотрудничества Центральной Азии»

24 октября 2024 года состоялось 25-е пленарное заседание 79-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН, в ходе которого Генеральная Ассамблея рассмотрела проект резолюции «Зона мира, доверия и сотрудничества Центральной Азии», инициированной Туркменистаном.

Представляя резолюцию, Постоянный представитель Туркменистана при ООН А.Атаева, поблагодарила страны члены ООН за поддержку инициированного Туркменистаном проекта и подчеркнула значимость признания и закрепления отдельной резолюцией Генеральной Ассамблеи в 2022 году территории государств Центральной Азии в качестве Зоны мира, доверия и сотрудничества.

Было особо отмечено, что формирование зоны мира в Центральной Азии стало возможным благодаря заложенной странами региона институциональной и правовой базы многостороннего взаимодействия.

В этой связи подчеркнута важность формирования площадок для продвижения регионального диалога по всем ключевым направлениям сотрудничества, включая проведение регулярных Консультативных встреч Глав государств региона. Среди исторически значимых событий выделены подписание в 2006 году Договора о зоне, свободной от ядерного оружия в Центральной Азии, а также учреждение в декабре 2007 года Регионального центра Организации Объединённых Наций по превентивной дипломатии для Центральной Азии со штаб-квартирой в Ашхабаде.

В резолюции подчеркивается роль стран Центральной Азии в укреплении глобальной архитектуры нераспространения и разоружения, продвижении инструментов превентивной дипломатии и миротворчества.

Важно отметить, что резолюция была принята консенсусом при соавторстве 37 государств.

/// nCa, 28 октября 2024 (в сотрудничестве с МИД Туркменистана)