Казахстан вошел в список лучших стран для путешествий по версии Lonely Planet в Best in Travel 2025

Lonely Planet объявил Казахстан одной из лучших стран для путешествий в своем ежегодном рейтинге Best in Travel 2025.

Ежегодно эксперты Lonely Planet проводят тщательный отбор направлений, основываясь на рекомендациях путешественников, сотрудников, авторов и других профессионалов в сфере туризма. В 2025 году выбор пал на Казахстан, который выделяется среди других стран своей богатой историей, разнообразными ландшафтами и уникальным культурным наследием.

Ержан Еркинбаев, Вице-министр туризма и спорта Республики Казахстана отметил:

“Включение Казахстана в рейтинг Best in Travel 2025 такого авторитетного издания как Lonely Planet отражает растущий интерес во всем мире к туризму Казахстана. Продолжая продвигать аутентичную культуру и разнообразную природу страны на международном уровне, мы остаемся приверженными принципам устойчивого туризма.”

Нитя Чамберс, старший вице-президент по контенту и исполнительный редактор Lonely Planet, отметила: «Best in Travel 2025 — это наша последняя версия ежегодного любовного послания миру. Мы гордимся теми направлениями, которые включили в это издание, и рады делиться глубоким пониманием и местными знаниями, лежащими в основе наших рекомендаций. Мы уверены, что наш список вдохновит путешественников на новые открытия в следующем году».

Казахстан, который вошел в этот престижный список, описывается как страна, где переплетаются древние традиции и современность, а каждый посетитель может найти для себя что-то уникальное. В публикации Lonely Planet сказано: «Казахстан — это не просто место для посещения, это целый мир, который нужно открыть, путешествие, которое стоит совершить, и история, частью которой вы станете. Шелест древнего Шелкового пути ощущается на бескрайних степях, окружающих казахстанские города».

Известные мировые тревел-издания высоко оценивают туристский потенциал Казахстана. Напомним, что “Conde Nast Traveler” и “Wanderlust” включили Казахстан в топ мировых дестинаций для путешествий в 2024 году. Также город Алматы вошел в ТОП-52 лучших туристских направлений по версии The New York Times.

Справочно:

Lonely Planet — это ведущий международный издатель путеводителей и туристской информации, который предоставляет детальные советы и рекомендации по путешествиям. Издание существует более 50 лет, начиная с 1973 года. Lonely Planet издает путеводители на более чем 14 языках и охватывает 195 стран. Lonely Planet не только предлагает информацию о направлениях, но и вдохновляет людей на путешествия, публикуя статьи и списки лучших мест для посещения, таких как Best in Travel.

Best in Travel — это знаменательное и важное событие для мирового туристского сообщества, представляющее наиболее актуальные и вдохновляющие направления для путешествий. В 2025 году этот ежегодный рейтинг выходит в 15-й раз. Основное внимание уделяется странам и регионам, которые предлагают уникальные впечатления и демонстрируют приверженность принципам устойчивого туризма. ///nCa, 24 октября 2024 г. (в сотрудничестве с Посольством Казахстана в Туркменистане)