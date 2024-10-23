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OGT 2024: Объем газовой торговли между Китаем и Туркменистаном достиг 415 миллиардов кубических метров, заявляет CNPC

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На сегодняшний день объем торговли природным газом между Китаем и Туркменистаном достиг 415 миллиардов кубических метров, а объем торговли превысил 83 миллиарда долларов США, что эффективно способствовало экономическому развитию, социальной безопасности. Об этом на международной нефтегазовой конференции OGT 2024 заявил Чжан Даовэй, заместитель генерального директора CNPC.

Туркменистан является важной страной-узлом в инициативе «Один пояс, один путь», а энергетическое сотрудничество является важной частью стратегического сотрудничества между Китаем и Туркменистаном, подчеркнул спикер.

На протяжении более 30 лет сотрудничество Китая и Туркменистана в области природного газа стабильно развивалось и сформировалось модель сотрудничества всей отраслевой цепочки «пять в одном»: добыча, трубопроводный транспорт, торговля, финансы и инжиниринговые услуги природного газа, продолжил Даовэй.

Он назвал проект сотрудничества Китая и Туркменистана в области развития природного газа является стратегическим, долгосрочным и перспективным.

Говоря о перспективе на будущее, замгендиректора CNPC, заявил, что на следующем этапе стороны будут работать «над реализацией важного консенсуса, достигнутого главами двух государств о расширении масштабов и объемов сотрудничества в области природного газа между двумя странами».

«В долгосрочной перспективе мы будем укреплять общее планирование, расширять сотрудничество по всей отраслевой цепочке, использовать потенциал сотрудничества в области зеленой энергетики, использования природного газа, техническое оборудование и т.д», – рассказал выступающий.

Также китайско-туркменское энергетическое сотрудничество будет расширено по таким направлениям, как цифровизации энергетики и разведки; низкоуглеродные технологии, углеродная нейтральность и контроль выбросов метана, зеленая и устойчивая энергетика. ///nCa, 23 октября 2024 г.

 

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