Daewoo E&C выиграла тендер на строительство завода по производству минеральных удобрений в Туркменистане

Южнокорейская компания Daewoo Engineering& Construction (Daewoo E&C) была выбрана в качестве победителя тендера на строительство крупного завода по производству минеральных удобрений в Туркменистане, о чем было заявлено Государственным концерном “Туркменхимия”, передает корейское издание Business Korea.

Завод минеральных удобрений, который будет расположен в административном центре Лебапского велаята в городе Туркменабат, сможет ежегодно производить 350 000 тонн фосфорных удобрений и 100 000 тонн сульфата аммония. Эти удобрения имеют решающее значение для повышения продуктивности сельского хозяйства, что является ключевым направлением экономической стратегии Туркменистана.

Daewoo E&C сообщит точную стоимость проекта и сроки строительства после подписания основного контракта, сообщает источник.

Победа Daewoo E&C в тендере является кульминацией серии соглашений на высоком уровне и стратегических усилий. В 2022 году председатель правления Daewoo E&C Чжон Вон Чжу подписал меморандум о взаимопонимании с Национальным Лидером, Председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым во время его визита в Корею. Этот меморандум о взаимопонимании заложил основу для будущего сотрудничества и подготовил почву для участия Daewoo E&C в проекте.

В ноябре 2022 года председатель компании Чжон вновь встретился с Бердымухамедовым для дальнейшего укрепления партнерства. За встречей последовал официальный визит президента Южной Кореи Юн Сок Ёля в Туркменистан в июне, который оказал дополнительную поддержку заявке Daewoo E&C.

В сентябре Туркменистан посетил министр земельных ресурсов, инфраструктуры и транспорта Пак Сан У.

Председатель правления компании Daewoo E&C Чжон трижды побывал в Туркменистане, нацеливаясь на укрепление партнерства и обеспечение успеха проекта. Выбор Daewoo E&C в качестве победителя тендера является свидетельством этих усилий и репутации компании в области крупномасштабных международных проектов.

Daewoo E&C выразила свое видение будущего, заявив: «Мы продолжим расширять наш зарубежный бизнес на основе экологически чистых технологий и инноваций, играя ведущую роль на мировом рынке EPC».

Дипломатические и экономические отношения между Южной Кореей и Туркменистаном укрепились благодаря недавним визитам и соглашениям на высоком уровне. Меморандум о взаимопонимании, подписанный между c и руководством Туркменистана, является важнейшим элементом этого сотрудничества.

Крупномасштабные строительные проекты, такие как Туркменабатский завод минеральных удобрений, могут принести значительные экономические выгоды региону, включая создание рабочих мест, развитие инфраструктуры и технологический прогресс. Ожидается, что проект окажет значительное влияние на Туркменабат и Туркменистан в целом, способствуя экономическому росту и развитию. ///nCa, 22 октября 2024 г. (на основе статьи Business Korea)