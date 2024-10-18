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Узбекистан будет развивать собственные технологии искусственного интеллекта

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В Узбекистане была принята Стратегия развития технологий искусственного интеллекта до 2030 года. Стратегия утверждена постановлением президента от 14 октября 2024 года.

Документ определяет целевые показатели, которые необходимо достичь в сфере искусственного интеллекта к 2030 году.

В частности, планируется увеличить объем созданных программных продуктов и услуг на основе искусственного интеллекта до 1,5 миллиарда долларов США.

Также предполагается повысить долю услуг, предоставляемых на Едином портале интерактивных государственных услуг (my.gov.uz) с использованием технологий искусственного интеллекта, до 10 процентов.

Узбекистан намерен создать 10 научных лабораторий, занимающихся разработками в области искусственного интеллекта, а также запустить высокопроизводительные вычислительные серверы.

Одной из ключевых задач станет вхождение страны в топ-50 по Индексу готовности правительства к искусственному интеллекту (Government AI Readiness Index).

К 1 сентября 2025 года планируется создание базы «больших данных», которая обеспечит проекты и научно-практические исследования необходимыми данными, с учетом всех мер по информационной безопасности в соответствии с требованиями законодательства.

Кроме того, до 1 мая 2026 года в рамках проектов внедрения технологий искусственного интеллекта будет осуществлен запуск вычислительных мощностей, предназначенных для обработки данных. ///первоначально опубликовано UzDaily.uz, 17 октября 2024 г.

 

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