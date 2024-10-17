Российские и туркменские археологи продолжают раскопки в древней Маргиане

Уже не одну неделю в пустыне Каракумы продолжает археологические раскопки знаменитого памятника Гонур-депе Российско-Туркменская Маргианская археологическая экспедиция, которая работает в рамках соглашения между ИЭА РАН и Министерством культуры Туркменистана, сообщает Институт Этнологии и Антропологии РАН.

С российской стороны экспедицией руководит главный научный сотрудник Института, д-р Надежда Дубова.

Памятник был открыт в 1972 г. легендарным ученым, археологом Виктором Сарианиди.

Своеобразный дворцово-храмовый город существовал более 4000 лет назад в тогда цветущей дельте реки Мургаб, воды которой ушли из этих мест уже в середине 2 тысячелетия до н.э.

В эти дни подходят к концу раскопки, и сотрудники ИЭА РАН и Института истории материальной культуры РАН (г. Санкт-Петербург) вместе с туркменскими коллегами продолжат изучение и описание богатейшей коллекции находок с этого памятника в музеях городов Мары и Ашхабада.

И в этом сезоне есть интересные находки, о которых будет сообщено в середине октября на научной встрече ученых разных стран, которая планируется в Ашхабаде.

О каких находках уже известно?

Необычные погребения

Археологические раскопки проводились на небольшом поселении Гонур-20, где было исследовано 19 погребений, 2 печи и 9 объектов (в основном грунтовых ям). Погребения имели разную конструкцию: 8 устроены в цистах (в 6 погребены взрослые индивиды и в 2 – животные), 2 — в подбойных могилах и 9 — в грунтовых ямах (все принадлежат детям в возрасте от 0 до 7 лет).

Большинство могил было ограблено в древности, но ряд найден в первоначальном виде.

Конструкции погребений, при том, что они повторяют уже известные для Гонура варианты, от них все же отличаются. Надо отметить и небрежное устройство могил: не все четыре стены цист были выложены кирпичами. Даже в достаточно богатой приношениями цисте № 124 в котловане было выстроено только четыре стены, формирующие две камеры, в каждой из которых лежал баран, а одна из стен (северо-восточная) оставалась грунтовой.

Сосуды

Загадочная печать

В одном из погребений была найдена миниатюрная цилиндрическая печать из мягкого минерала тальк-агальматолита, имеющая петельку для подвешивания. На ней изображены животные – хищник, копытное и третий зооморфный персонаж, видовую принадлежность которого определить затруднительно. Это — всего второй подобный предмет, найденный на Гонуре. Сходное изображение ранее описано не было.

Оттиски печати на глине

Глиняная булла

Еще одна находка – фрагмент глиняной буллы с несколькими оттисками прямоугольной печати-штампа с изображением змеи и глиняная крышка от сосуда с оттисками веревки на внутренней стороне и несколькими оттисками перегородчатой печати на лицевой.

Изображение змеи на глине

В Маргиане жили искусные ремесленники

В нескольких могилах находились наборы каменных бусин из полудрагоценных камней разных форм. Поражает мастерство маргианских мастеров-камнерезов: диаметр цилиндрического бисера из лазурита и других минералов не превышает в ряде случаев 1 мм!

Были проведены также исследования для подтверждения предположения о наличии на юго-западе Гонур-депе нескольких специализированных площадок по обжигу гипсового сырья для получения водорастворимого гипса, который может использоваться в строительных работах.

Впервые описана печь по обжигу гипсового сырья, проведена реконструкция технологии обжига, рассчитан объем загрузки сырья и выход произведенного продукта. ///nCa, 16 октября 2024 (фото – Институт Этнологии и Антропологии РАН)