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Вице-премьер, министр иностранных дел Туркменистана встретился с Премьер-министром Пакистана на полях саммита ШОС

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В кулуарах заседания Совета глав правительств (СГП) государств- членов ШОС, проходящего 15-16 октября 2024 года в Исламабаде, заместитель Председателя Кабинета министров и министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов встретился 15 октября с премьер-министром Мухаммадом Шехбазом Шарифом, сообщило Министерство информации и массовых коммуникаций Пакистана.

Приветствуя участие Туркменистана во встрече ШОС в качестве специального гостя, премьер-министр подтвердил важность исторических и братских связей Пакистана с Туркменистаном.

Передавая свои наилучшие пожелания руководству Туркменистана, премьер-министр подчеркнул необходимость расширения контактов на высоком уровне. Он высказался в пользу продолжения обеими сторонами тесного сотрудничества для реализации всего потенциала двустороннего сотрудничества, особенно в области торговли, энергетики и связи.

Мередов поздравил Пакистан с успешной организацией заседания Совета глав правительств страны ШОС и передал премьер-министру наилучшие пожелания от туркменского руководства. Глава МИД подтвердил неизменную приверженность Туркменистана укреплению пакистано-туркменских связей.

В частности, была подчеркнута актуальность финализации работы по подготовке двусторонних документов, касающихся практического осуществления проектов газопровода Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия (ТАПИ), высоковольтной линии электропередачи по маршруту Туркменистан – Афганистан – Пакистан (ТАП).

Также отмечена значимость совместной деятельности в транспортно-логистической сфере, где в настоящее время туркменская сторона сотрудничает с крупными пакистанскими компаниями, в числе которых особое место занимает National Logistics Corporation (NLC), партнёрство с которой позволит значительно увеличить объём перевозок по маршруту Китай – Пакистан – Афганистан – Туркменистан с выходом на Центрально-Азиатский и Каспийский регионы.///nCa, 16 октября 2024 г.

 

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