Международный форум: «Взаимосвязь времён и цивилизаций – основа мира и развития» – Цитаты из выступлений глав государств, принявших участие в форуме

Десять стран выступили на пленарном заседании Международной конференции «Взаимосвязь времён и цивилизаций – основа мира и развития», посвящённой 300-летию со дня рождения Махтумкули Фраги. Ниже приводим цитаты из выступлений высокопоставленных спикеров:

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов: «Великое и богатое по содержанию наследие Махтумкули предопределило основу внешней политики Туркменистана: его незыблемые идеи о мире, справедливости, гуманизме, дружбе и братстве, об уважении всех и каждого оказывают существенное влияние на взаимодействие с другими государствами. Поэт и мыслитель, сыгравший непомерную по значению роль в формировании характера нашей нации, постигал мир: он побывал во многих странах. Странствия в корне повлияли на его мировосприятие: оно расширилось и совершенствовалось, что в результате привело к взаимообогащению культур и знаний между народами. Поэзия Махтумкули – патриотический гимн: он всем сердцем любил свой народ и Родину, призывал защищать и ценить их. Будучи выдающимся мыслителем, он чаял о благополучии человечества и указал верный путь к нему».

Масуд Пезешкиан, Президент Ирана: «Обмен идеями и культурное взаимодействие между людьми происходят независимо от воли государств и не знают границ. В этом контексте роль таких поэтических и литературных легенд, как Фирдоуси, Рудаки, Саади, Хайям, и многих других звезд небосклона науки и искусства, в представлении чистой культуры и богатства цивилизации Востока неоспорима. Великий писатель и поэт Махтумкули Фраги также является ярким примером этого культурного пути и знаменосцем возвышения культуры и туркменского языка. За свою плодотворную жизнь он оказал значительное влияние на развитие ценных человеческих качеств и обогатил сокровищницу нашей литературы своими прекрасными стихами. Многие из наших обычаев, традиций и диалектов сохранились благодаря усилиям великих людей, которые отдали за это свои жизни. Если персидский язык возродился благодаря таким великим поэтам, как Фирдоуси, то туркменский язык и литература обязаны своим существованием таким поэтам и писателям, как Махтумкули, которые сыграли незаменимую роль в сохранении туркменской литературы. Возможно, самой большой заботой Махтумкули было сохранение человеческого достоинства в условиях, которые до сих пор угрожают нашему миру».

Асиф Али Зардари, Президент Пакистана: «Мухаммад Икбал и Махтумкули Фраги в своих стихах и мыслях выразили общие взгляды на суфизм и патриотизм. Махтумкули Фраги – не только поэт, но и символ духа, стремлений и патриотизма туркменского народа. Поэзия Махтумкули Фраги жива и сегодня, давая нам чувство руководства, вдохновения и единства. Он родился в период политических и социальных волнений, когда туркменские племена были разделены. Поэт посвятил свою жизнь мечте о единстве туркменского народа».

Владимир Путин, Президент России: «Своим творчеством Махтумкули неизменно взывал к чистоте, справедливости и равенству не только в отношениях между людьми, но и между целыми государствами, между нациями. Выступал за утверждение высоких идеалов дружбы и добрососедства и прозорливо старался донести эти свои мысли до последующих поколений, призывая к согласию и ответственности, толерантности и пониманию, уважению и солидарности. Всё это и сегодня близко и понятно здравомыслящим людям. И особенно актуально и востребовано в нынешней непростой обстановке, когда мир сталкивается с беспрецедентными угрозами, порождаемыми цивилизационными разломами, межнациональными и межконфессиональными конфликтами, когда международные отношения вступили в эпоху глобальных коренных изменений, когда формируется новый миропорядок, отражающий многообразие всей планеты, и этот естественный процесс носит необратимый характер».

Касым-Жомарт Токаев, Президент Казахстана: «В следующем году Туркменистан будет отмечать тридцатую годовщину постоянного нейтралитета. Неизменно придерживаясь этого статуса, сохраняя свою идентичность, твердо отстаивая национальные интересы, Ашхабад последовательно укрепляет свой авторитет на международной арене. Нейтральный Туркменистан вносит весомую лепту в укрепление безопасности и стабильности в мире, продвижение разнопланового сотрудничества в Центральной Азии и Каспийском регионе. По инициативе Туркменистана Генеральная Ассамблея ООН объявила 2025 год Международным годом мира и доверия. Успехи вашей страны стали наглядным примером исполнения заветной мечты Махтумкули Фраги о создании сильного туркменского государства».

Шавкат Мирзиёев, Президент Узбекистана: «С гордостью отмечу, что народ Узбекистана также высоко ценит и любит Махтумкули. Он получил образование в медресе Шергази-хан в Хиве, где изучал светские и религиозные науки. При этом Махтумкули глубоко почитал великого узбекского поэта и мыслителя Алишера Навои и восхищался его творчеством. Сегодня в нашей стране постоянно звучат замечательные стихи Махтумкули и созданные на их основе прекрасные песни. Несомненно, его великолепные произведения послужили еще большему укреплению исконно братских и дружеских отношений между нашими народами. В Узбекистане принято отдельное постановление о широком праздновании 300-летия со дня рождения Махтумкули Фраги. В связи с этой датой проводятся литературные вечера, конкурсы, конференции и семинары. В наших театрах ставятся спектакли, узбекские и туркменские кинематографисты сняли совместный художественный фильм о поэте. Сегодня именем Махтумкули названы улицы и аллеи в нашей столице и регионах. В Ташкенте и Хиве воздвигнуты памятники этому великому деятелю».

Эмомали Рахмон, Президент Таджикистана: «Махтумкули Фраги своим уникальным наследием внёс весомую лепту в развитии культуры и литературы народов Центральной Азии. Его творчество также неразрывно связано с великим наследием таджикско-персидской литературы. Общеизвестно, что ещё в юном возрасте Фраги ознакомился с богатой таджикско–персидской литературой, которая хранилась в библиотеке его отца-поэта. Как следует из произведений поэта, он черпал своё вдохновение в творческом наследии таких всемирно известных таджикско-персидских мыслителей, как Абулкосим Фирдавси, Умари Хайём, Саади Шерози, Джалолиддин Балхи, Хофизи Шерози. Произведения Фраги, в свою очередь, вдохновляют наших современных литераторов. Многие известные таджикские литературные деятели и переводчики переводили и издавали на таджикском языке десятки сборников его творений».

Садыр Жапаров, Президент Кыргызстана: «Форумы, подобные сегодняшнему, создают уникальную платформу для обсуждения и углубления связей между нашими народами. Они помогают укрепить диалог, заложить основу для более тесного сотрудничества в будущем. Ведь именно культура и духовность являются неразрывной частью успешного международного сотрудничества и устойчивого мира. Мы живем в эпоху перемен, где мир сталкивается с новыми вызовами, будь то изменение климата, глобализация или технологическая революция. Но именно в такие моменты нам необходимо обращаться к урокам прошлого, к великим мыслителям, которые уже показывали путь к гармонии и развитию. Учение Махтумкули Фраги напоминает нам о необходимости терпимости, взаимного уважения и сотрудничества ради общего блага».

Ваагн Хачатурян, Президент Армении: «Поэзия Махтумкули Фраги по своему характеру миролюбива, и в своих произведениях он передает послание мира всем народам мира. Поэзию Махтумкули лучше всего можно описать его собственными словами: «Ярче солнца и чище луны». Особенно интересно, что Махтумкули напоминает своим читателям: «Благословен благодетель, ибо добрые дела распространяются по миру». Здесь мы можем увидеть, что автор связывает благополучие общества с благополучием души каждого человека. Человечество должно прислушаться к этому посланию, которое эхом откликается из глубины веков и как никогда актуально сейчас, когда мы сталкиваемся с беспрецедентными вызовами, новыми угрозами и глобальными проблемами».

Ухнаагийн Хурэлсух, Президент Монголии: «Махтумкули побывал во многих странах, изучал культуру и традиции местного населения. Странствия оказали значительное влияние на его мировосприятие. Чаяния великого поэта о суверенном государстве, мирной и благополучной жизни родного народа ныне стали явью. Его произведения служат сегодня источником вдохновения и гордости народа Туркменистана, а заложенные в них идеи нашли выражение в государственной политике страны. Вместе с тем поэт воспевал красоту природы, великолепных скакунов. История туркмен такая же древняя, как и монголов, которые точно так-же бережно относятся к верным спутникам человека – коням. Ахалтекинские скакуны являются символом стремительного развития современного Туркменского государства. Нам прекрасно известно, что конь для туркмена – национальное достояние, и в этом плане отчётливо проявляется неразрывная духовная связь наших народов».

Нуман Куртулмуш, Председатель Великого Национального Собрания Турецкой Республики: «Махтумкули Фраги – личность, духовно сплотившая народы планеты. Сегодня весь мир гордиться богатым и пронизанным колоссальным по силе мудрым пластом литературным наследием и глубоко изучает его. Памятники Махтумкули установлены во многих странах, в том числе в Турецкой Республике. Следует также отметить, что Международная организация тюркской культуры ТЮРКСОЙ объявила 2024 год «Годом великого поэта и мыслителя тюркского мира – Махтумкули Фраги». Овеянное ореолом славы имя ­поэта и мыслителя Махтумкули Фраги навеки вписано в историю не только туркменской литературы, но и мировой. Несмотря на то, что уже минуло три столетия, его произведения нисколько не утратили актуальность: они и сегодня призывают всех и каждого к человеколюбию и дружбе».

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В соответствии с Указом Президента Туркменистана, Президент Ирана Масуд Пезешкиан, Президента Пакистана Асиф Али Зардари, Президент России Владимир Путин, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Президент Армении Ваагн Хачатурян, Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух награждены юбилейной медалью Туркменистана «Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygyna», а также памятными и подарочными знаками. Недавно также этой медалью были награждены Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Президент Турции, Почётный старейшина Туркменистана Реджеп Тайип Эрдоган.///nCa, 12 октября 2024 г.