Ашхабад готовится принять Международную выставку и конференцию «Строительство, промышленность и энергетика Туркменистана» (CIET 2024)

3-5 ноября в туркменской столице состоится Международная конференция и выставка «Строительство, промышленность и энергетика Туркменистана» (CIET 2024), которая проводится под эгидой министерств строительства и архитектуры, энергетики, промышленности и строительного производства Туркменистана, Госконцерна «Туркменхимия», Государственного агентства по управлению строительством автомобильных дорог и Торгово-промышленной палаты Туркменистана.

На полях пленарных сессий конференции будут обсуждены актуальные вопросы расширения производственных мощностей туркменской промышленности, разработка эффективной стратегии её дальнейшего развития, а также привлечение иностранных инвестиций для планируемых преобразований. Участие в обсуждениях примут зарубежные участники, в том числе представители Mitsubishi, Kawasaki Heavy Industries, S&P Global, Siemens Energy Global GmbH & Co. KG, Азиатского Банка Развития и другие. Иностранные участники обсудят со своими коллегами из Туркменистана, а также членами туркменского правительства важные инвестиционные вопросы, а также наметят новые перспективы партнёрства по таким направлениям, как реализация инфраструктурных проектов ТАПИ и ТАП, модернизация газохимических объектов, строительство новых электростанций и модернизация существующих.

Кроме того, участники и спикеры рассмотрят промышленное сотрудничество и кооперацию, а также расставят акценты, на которые будут ориентироваться потенциальные инвесторы. Основной фокус, прежде всего, будет сделан и на анализе тенденций и перспектив торгово-промышленного взаимодействия между странами региона и роли цифровизации в данных процессах. Отдельным ракурсом будет изучено государственно-частное партнёрство и его место в развитии промышленного потенциала.

Говоря о последнем, стоит добавить, что, помимо прочего, развернутся дискуссии касательно внедрения новых технологий в промышленные силы страны, а также подготовки для стремительно расширяющегося сегмента производственной сферы соответствующих высококвалифицированных кадров. В данном ключе немаловажно добавить, что отдельной темой обсуждений станет строительство второй очереди не имеющего аналогов в регионе первого «умного» города государственного значения Аркадаг. В этом городе так же, как и во всей стране создаются новые отрасли промышленности, разбиваются производственные площадки и индустриальные парки.

Достижения и перспективные новации туркменской индустрии будут продемонстрированы в ходе выставки, которая станет интерактивной площадкой, позволяющей проследить наиболее яркие успехи производственной и энергетической сфер Туркменистана. Отдельное внимание будет сосредоточено и на воплощении в жизнь смелых градостроительных проектов, которые также содействует индустриализации туркменской экономики и диверсификации её промышленных возможностей. Несомненно, встречи на полях форума дадут новый импульс развитию туркменской промышленности, энергетики и строительного комплекса.

С более подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте мероприятия https://ciet-turkmenistan.com/ru

///nCa, 12 октября 2024 г. (материал предоставлен Организационным комитетом CIET 2024)