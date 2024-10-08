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В Европейском институте по изучению Азии обсудили климатические вызовы Каспийского моря

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В Европейском институте по изучению Азии (European Institute of Asian Studies) состоялось мероприятие, посвящённое актуальным климатическим вызовам, с которыми сталкивается Каспийское море. В обсуждении приняли участие представители дипломатических миссий, международных организаций, средств массовой информации и аналитических центров. Среди выступающих были посол Туркменистана Сапар Пальванов, посол Азербайджана Вагиф Садыгов, генеральный директор Европейского института по изучению Азии Аксель Гетальс, глава представительства ПРООН в Брюсселе Камилла Брюкнер и начальник Управления по странам Центральной Азии ЕС Сара Ринальди.

Основной темой мероприятия стали экологические и климатические вызовы, среди которых особо обсуждались снижение уровня воды и влияние изменения климата на Каспийское море. Участники отметили важность усиления координации между странами и международными организациями для разработки эффективных и научно обоснованных решений по снижению негативных последствий этих процессов.

Посол Туркменистана подчеркнул готовность своей страны к активному участию в международных усилиях, направленных на изучение и решение экологических проблем Каспийского моря. Он представил инициативу по созданию специальной рабочей группы для изучения климатических и экологических аспектов Каспийского моря, которая в настоящее время находится на рассмотрении прикаспийских государств.

Кроме того, было предложено рассмотреть возможность привлечения Центра ООН по превентивной дипломатии, базирующегося в Ашхабаде, который обладает значительным опытом в урегулировании региональных вопросов. Участники отметили, что его вовлечение может способствовать решению климатических вызовов, связанных с Каспийским морем.

Посол Туркменистана также напомнил о предложении по созданию в Туркменистане регионального экологического и технологического центра для стран Центральной Азии. Этот центр мог бы стать важной платформой для научного анализа климатических изменений и их влияния на экосистему Каспийского моря, а также для выработки совместных мер по сохранению природных ресурсов региона.

Мероприятие в Европейском институте по изучению Азии стало удобной площадкой для обмена мнениями и предложениями по решению экологических проблем Каспийского региона. Участники подчеркнули необходимость дальнейшего изучения климатических и экологических изменений в регионе и разработки совместных стратегий для защиты этого уникального водоёма. ///nCa, 8 октября 2024 г  (в сотрудничестве с Посольством Туркменистана в Бельгии)

 

 

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