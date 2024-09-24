Посол Казахстана в Туркменистане встретился с руководителями ТЭК Туркменистана

19 сентября 2024 г, Посол Казахстана в Туркменистане Нурлан Ногаев встретился с Председателем Государственного концерна «Turkmennebit» Гуванчем Атаджановым.

В ходе переговоров стороны отметили положительную динамику в сотрудничестве двух стран и подчеркнули значительный потенциал Туркменистана в энергетической сфере.

Особое внимание было уделено возможностям для иностранных инвесторов в рамках открытой государственной политики Туркменистана в области углеводородного сырья.

В этот же день Ногаев провёл встречу с Государственным министром-Председателем Государственного концерна «Turkmengaz» Максатом Бабаевым.

В ходе переговоров стороны обсудили углубление взаимовыгодного сотрудничества в газовой промышленности, включая совместное освоение добывающих активов и реализацию газопроводных проектов.

По итогам встречи было подтверждено обоюдное стремление расширить стратегическое взаимодействие в энергетической сфере.

Напомним, что ранее Казахстан и Туркменистан подписали Меморандум о намерении в целях укрепления сотрудничества стран в газовой отрасли.///nCa, 24 сентября 2024 г.