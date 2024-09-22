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Президенты Туркменистана и России провели телефонные переговоры

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22 сентября в ходе телефонного разговора Президент России Владимир Путин поздравил Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова с Днём рождения. В этот день главе Туркменистана исполнилось 43 года.

В ходе переговоров подтверждён обоюдный настрой на дальнейшее всестороннее укрепление российско-туркменистанского стратегического партнёрства, сообщает пресс-служба российского лидера.

В беседе затрагивались вопросы подготовки к предстоящим в октябре в России и Туркменистане крупным международным мероприятиям – саммитам СНГ в Москве и БРИКС в Казани, а также форуму в Ашхабаде, посвящённому 300-летию выдающегося поэта и философа Махтумкули Фраги.

Путин также направил Бердымухамедову поздравительную телеграмму. «Уверен, что мы продолжим конструктивную совместную работу по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня на благо дружественных народов России и Туркменистана, в интересах обеспечения безопасности, стабильности и благополучия в Центральной Азии и Каспийском регионе», – говорится в послании.

Президента Туркменистана в письменных посланиях поздравили Председатель Правительства РФ М.В.Мишустин, Председатель Совета Федерации В.И.Матвиенко, Заместитель Председателя Совета Безопасности РФ Д.А.Медведев, губернатор Астраханской области И. Бабушкин, Посол России в Туркменистане И.К.Волынкин и другие российские государственные деятели. ///nСa, 22 сентября 2024 г.

 

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