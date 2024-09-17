Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов примет участие в саммите Центральная Азия+Германия в Астане

Сегодня, 17 сентября, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов отбыл с рабочим визитом в Республику Казахстан для участия в проводимой в Астане второй встрече глав государств Центральной Азии с Федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем.

«Успешно реализуя миротворческую внешнеполитическую стратегию, инициированную в своё время Национальным Лидером туркменского народа Героем-Аркадагом и достойно продолжаемую Президентом Сердаром Бердымухамедовым, нейтральный Туркменистан неизменно демонстрирует приверженность конструктивному международному диалогу, который способствует решению важных задач глобального развития и выстраиванию доверительного сотрудничества во всеобщих интересах», – отмечает государственное информационное агентство TDH.///nCa, 17 сентября 2024 г.