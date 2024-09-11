В туркменской столице проходит международная конференция и выставка «HI-TECH Turkmenistan 2024»

Сегодня в рамках Инвестфорума и профильной выставки, в Международном научно-технологическом парке Академии наук Туркменистана начала работу международная конференция и выставка по привлечению высоких технологий и инноваций в экономику Туркменистана «HI-TECH Turkmenistan 2024».

Двухдневный представительный форум призван стать отражением успешных шагов нашей Отчизны по пути созидания, неуклонного экономического роста и процветания в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства.

Как известно, в соответствии с Концепцией развития цифровой экономики, разработанной по инициативе Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Героя-Аркадага, сегодня в Туркменистане, успешно интегрирующемся в мировое экономическое пространство, передовые технологии активно внедряются во все сферы жизнедеятельности государства и общества.

Это, в свою очередь, вызывает большое внимание у мирового сообщества, в первую очередь, представителей зарубежных деловых кругов, заинтересованных в установлении взаимовыгодного сотрудничества с туркменскими партнёрами.

Наглядным подтверждением тому стал солидный состав участников нынешнего форума, в числе которых – отечественные государственные и частные структуры, а также ведущие компании мира, в частности, производители и поставщики высокотехнологичного оборудования, разработчики передовых технологий и программного обеспечения из Республики Корея, КНР, Российской Федерации, Узбекистана, Турции, Азербайджана, Армении, Беларуси, Ирана, ФРГ, США, Великобритании, Швеции, Малайзии и др.

Площадкой для демонстрации производимой продукции и оказываемых услуг, обсуждения возможностей установления долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества стала выставка, организованная совместными усилиями Торгово-промышленной палаты Туркменистана и ХО «Oguzabat».

Обширная экспозиция состоит из нескольких секторов, названия которых определяют их тематическую направленность: Водосберегающие технологии; Финансовые технологии; Технологии образования; Промышленные технологии; Маркетплейсы; Экология и устойчивое развитие; Медицина и биотехнология; Умный город и строительство; Транспорт и логистика; Сельское хозяйство и агротехнологии; Энергетика и возобновляемые источники энергии; Информационные технологии и цифровая трансформация.

Особый интерес собравшихся вызвали стенды, посвящённые разработке программного обеспечения и IT-услуг, программным решениям для бизнеса и государственных учреждений.

Помимо государственных структур – министерств, ведомств, отраслевых предприятий, свои павильоны на выставке разместили свыше 50 частных компаний страны.

Обсуждение перспектив совместной работы по дальнейшему внедрению инноваций продолжилось в рамках открывшейся во второй половине дня международной конференции по привлечению технологий и инноваций в экономику Туркменистана.

К участию во взаимозаинтересованном диалоге были приглашены руководители и ответственные сотрудники образовательных и научных учреждений, ректоры и профессорско-преподавательский состав высших учебных заведений страны, представители аккредитованных в Туркменистане дипломатических миссий и международных организаций, а также ряда зарубежных компаний и профильных структур.

Как отмечалось в ходе пленарного заседания, посвящённого вопросам экономического развития и инвестиционного потенциала Туркменистана, наука и образование, внедрение передовых технологий выступают движущей силой проводимой масштабной работы по упрочению основ нашего суверенного государства.

Современные научно-технические достижения, знания и инновации служат залогом дальнейшего процветания страны, модернизации национальной экономики и прогресса во всех областях, укрепления позиций нейтральной Отчизны в мировом политическом, экономическом, научно-культурном пространстве. ///кросс-пост TDH, 10 сентября 2024 г.