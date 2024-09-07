5-е Всемирные игры кочевников. Астана 2024 – Больше, чем кажется на первый взгляд

5-е Всемирные игры кочевников в Астане 2024 – это больше, чем кажется на первый взгляд.

Все мы были кочевниками на заре нашего существования как вида приматов. В глубине души мы все еще кочевники.

Центральная Азия – один из немногих регионов мира, где народы приняли модернизм и прогресс, не забыв о своем кочевом прошлом.

Век за веком кочевники из Центральной Азии продолжали распространяться по миру, основывая новые империи и обогащая культуры. Их вклад в химию, физику, медицину, математику, философию, литературу и искусство исключителен.

Теперь происходит обратная связь. — Центральная Азия вновь знакомит мир с чудесами кочевничества.

Всемирные игры кочевников – это не только игры; в них также присутствует сильный элемент культуры и науки. На самом деле, в предстоящем торжестве состязательности и ловкости есть нечто большее, чем кажется на первый взгляд.

Астана, столица Казахстана, принимает 5-е Всемирные игры кочевников с 8 по 13 сентября 2024 года.

Это грандиозное мероприятие по всем параметрам: более 2000 спортсменов из 85 стран посоревнуются в 21 виде спорта. Всего будет разыграно 97 комплектов медалей.

Спортивные состязания включают в себя скачки на лошадях, национальные виды борьбы, традиционные интеллектуальные игры, соревнования по боевым искусствам, традиционную стрельбу из лука, национальные виды охоты на птиц, скачки на лошадях, народные игры.

Официальный сайт 5-х Всемирных игр кочевников – Астана 2024

https://worldnomadgames.kz

Культурная составляющая программы ВИК довольно обширна.

За день до церемонии старта Игр состоится открытие Этноаула.

Этноаул расположен на территории, прилегающей к ипподрому “Казанат”, на площади около 10 гектаров.

В этот день запланировано яркое театрализованное представление под названием “Астана – столица кочевников”. В мероприятии примут участие иностранные гости, а также руководители международных спортивных организаций.

На уникальной концертной площадке “Этноаул” ежедневно будут проходить культурные мероприятия. В том числе крупнейшая выставка-ярмарка лучших мастеров Казахстана с показами работ и мастер-классами, где мастера поделятся секретами своего ремесла. Неотъемлемой частью культурной программы в Этноауле станет Айтыс – традиционное музыкальное состязание акынов, в котором примут участие ведущие и начинающие айтыскеры страны. Фестиваль Neo Nomads Fest продемонстрирует актуальные тенденции в мировой культуре.

Гости и жители Этноаула станут свидетелями охотничьих состязаний с ловчими птицами и показательных выступлений по национальным видам борьбы.

Фестиваль национальной кухни обещает стать настоящим праздником гостеприимства и сердечности казахского народа. На площадке фестиваля будут организованы различные мастер-классы, а каждый посетитель сможет принять участие в приготовлении блюд и напитков.

Все мероприятия, запланированные организаторами в Этноауле, направлены на достижение главной цели – популяризацию культурного наследия, национальных ценностей, продвижение своего национального бренда – богатейшей истории и культуры народа Казахстана.

В рамках 5-х Всемирным игр кочевников 9-11 декабря 2024 года состоится международная научно-практическая конференция “Кочевники: история, знания, уроки”.

Конференция проведет свою работу в трех секциях: «История и культура», «Спортивная наука», «Питание кочевников Центральной Азии».

Главным священным символом и ключевым элементом первых трех Играх кочевников, которые принимал Кыргызстан, была вода. Традиция будет продолжена и на Играх в Казахстане.

В преддверии ВИК в Астане во всех областных центрах Казахстана и городах республиканского значения пройдет красочное театрализованное действо, в ходе которого для церемонии открытия Всемирных игр кочевников будет взята вода из одного из местных священных источников. После прохождения по центральным улицам региона и чествования на центральной площади Караван отправится в столицу Казахстана. — Это будет Караван единства.

Сосуд с водой и творческие коллективы отправятся в Астану в составе Каравана, оформленного в традициях и стиле регионов, чтобы принять участие в культурной программе Игр.

Караваны также доставят из других регионов в Астану необходимое количество юрт, утвари и всего остального, что будет необходимо для организации Этноаула (Вселенной кочевников).

В день открытия Игр к месту церемонии красочным шествием отправится караван батыров с торсыками (кожаными флягами), наполненными священной водой, представляющих все регионы страны. Вода из священных источников также станет важной частью кульминационной церемонии открытия ВИК.

Игры и сопутствующие мероприятия получат широкую информационную поддержку в СМИ. Многомиллионная аудитория по всему Земному шару станет частью событий ВИК благодаря прямым трансляциям и эксклюзивным материалам, которые будут освещены известными блогерами и инфлюенсерами.

Хроника проведения Всемирных Игр Кочевников

2014 Кыргызстан Чолпон-Ата 2016 Кыргызстан Чолпон-Ата 2018 Кыргызстан Чолпон-Ата 2022 Турция Изник 2024 Казахстан Астана

Игры проводятся раз в два года. Из-за ограничений, связанных с пандемией Covid-19, произошёл перерыв.

5-е Всемирные Игры Кочевников в Казахстане продлятся всего пять дней, но могучий дух кочевников сохранится. Это одна из причин, почему Центральная Азия всегда экзотична и привлекательна, полна жизненной силы и открытости. /// nCa, 7 сентября 2024 г.