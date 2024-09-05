Дашогуз: Молодежь Туркменистана ищет решения климатических проблем

3 сентября 2024 года в преддверии Конференции молодежи (COY19) и 29-й сессии Конференции сторон (COP 29) Рамочной конвенции ООН об изменении климата, на базе Туркменского сельскохозяйственного института в Дашогузе состоялась Молодежная конференция по вопросам изменения климата (LCOY), сообщает МИД Туркменистана.

Мероприятие было организовано Правительством Туркменистана в сотрудничестве с Офисом Постоянного Координатора ООН, Посольствами Азербайджанской Республики, Великобритании и Объединенных Арабских Эмиратов в Туркменистане.

Конференция собрала молодых людей со всего велаята, предоставив им уникальную возможность обсудить актуальные экологические проблемы и рассмотреть возможности участия молодежи в борьбе с изменением климата.

Участниками конференции стали молодые люди в возрасте от 17 до 35 лет, молодые послы Целей устойчивого развития (ЦУР), эко-активисты, студенты, а также представители агентств ООН, Посольства Великобритании в Туркменистане и специалисты Министерств иностранных дел, образования и охраны окружающей среды Туркменистана.

Конференция проходила в формате тематических сессий. Представители молодёжи Туркменистана обсудили результаты предыдущих конференций. Среди рассмотренных тем были адаптация сельского хозяйства, устойчивое управление природными ресурсами.

На основе сессионных тем каждая группа подготовила предложения для включения в предварительный вариант Молодежного заявления Туркменистана которое будет принято по завершении серии тематических конференций, которые пройдут во всех велаятах страны и завершатся в Ашхабаде.

По итогам встреч будет принято Молодежное заявление, выражающее пожелания молодежи Туркменистана и отражающее её взгляды на процессы РКИК ООН, оно же будет представлено на Молодёжной Конференции COY19 в г. Баку и внесено в официальную глобальную позицию YOUNGO на COP29. ///nCa, 5 сентября 2024 г.