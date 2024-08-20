Макроэкономический обзор ЕАБР оптимистичен в отношении роста в странах-участницах

Евразийский банк развития (ЕАБР) опубликовал свой периодический макроэкономический обзор по странам-участницам. В целом, он отражает позитивную картину экономического роста в регионе его деятельности.

В докладе сказано:

Аналитики ЕАБР отмечают, что в большинстве стран-участниц сохраняется высокий рост: агрегированный ВВП региона операций ЕАБР увеличился на 4,6% г/г по итогам января — июня 2024 года, после роста на 3,9% в 2023 году.

В январе — июне показатель экономической активности в Армении увеличился на 10,4% г/г благодаря динамичному росту выпуска в промышленном секторе, в первую очередь обработки драгоценных металлов.

Экономика Беларуси увеличилась на 5% г/г за январь — июнь 2024 года, чему во многом способствовали высокий рост промышленного производства и сельского хозяйства, при сохранении положительной динамики роста в большинстве других отраслей.

Экономика Казахстана восстанавливается от последствий весенних паводков, о чем свидетельствуют опережающие индикаторы. Рост ВВП за первое полугодие 2024 года составил 3% г/г, поддерживаемый увеличением промышленного производства и сферы услуг.

Темп роста ВВП Кыргызской Республики увеличился до 8,7% г/г в январе — июле 2024 года, чему во многом способствовала высокая инвестиционная активность.

Промышленное производство в России остается ключевым драйвером роста экономики. По итогам первого полугодия 2024 года прирост ВВП составил 4,7% г/г, однако постепенно появляются признаки замедления экономической активности.

Таджикистан сохраняет высокие темпы роста ВВП на уровне 8,2% г/г в первом полугодии 2024 года благодаря сильному внутреннему спросу, как в части потребления, так и инвестиций.

В большинстве стран региона продолжается рост инвестиционной активности. В Армении инвестиционная деятельность поддерживается стабильным увеличением государственных капиталовложений и жилищного строительства. В Беларуси и России инвестиции, направленные на импортозамещение, растут, в том числе за счет вложения государственных финансовых ресурсов. Казахстан расширяет стратегию развития машиностроения, планируя масштабировать программу на другие отрасли. Рост инвестиций в Кыргызстане поддерживается вложениями в энергетику, транспорт и добывающие отрасли. Таджикистан продолжает наращивать инвестиции в строительство объектов энергетики.

Инфляционная картина в регионе остается разнородной: в Армении, Кыргызстане и Таджикистане инфляция опустилась ниже целевого ориентира. В Беларуси рост стоимости потребительской корзины остается в рамках целевого коридора. В то же время в России и Казахстане инфляция держится выше цели.

В Макрообзоре обозначено, что экономическая активность в крупнейших экономиках мира не будет оказывать стимулирующего влияния на экономику региона операций ЕАБР. В США ожидается замедление темпов роста ВВП, экономика еврозоны восстанавливается медленными темпами, деловая активность в Китае снизилась во II квартале 2024 года, но остается на высоком уровне. На фоне растущих опасений относительно экономической активности в развитых странах центральные банки начали снижать процентные ставки или планируют это сделать в ближайшее время. Аналитики не исключают риски замедления деловой активности в ключевых мировых экономиках и дают оценки потенциальных последствий для экономик стран региона в рамках рискового сценария.

Макроэкономический обзор является регулярной публикацией ЕАБР, в которой дан оперативный срез макроэкономической ситуации в странах-участницах и оценки ее развития в краткосрочной перспективе. Обзор также содержит детальную статистическую информацию об основных макроэкономических показателях.

Евразийский банк развития (ЕАБР) — многосторонний банк развития, осуществляющий инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 18 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов США. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности Банк руководствуется Целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG. /// nCa, 20 августа 2024 г.