В Туркменистане внедрена система «Единого окна для экспортно-импортных операций» – создан специальный вебпортал

В Туркменистане внедрена система «Единого окна для экспортно-импортных операций». Государственная таможенная служба Туркменистана является координатором данного проекта. Для того, чтобы обеспечить доступность системы для участников внешнеэкономической деятельности был создан единый государственный информационный веб-портал «Единое окно для экспортно-импортных операций» (https://tradebridge.gov.tm/ ).

Механизм позволяет всем пользователям единожды предоставив информацию о проходящих через таможенную границу товарах или транспортных средствах в единый пункт подачи выполнить все требования по оформлению экспортных и импортных операций.

16 министерств и их 22 структурные подразделения отраслевых ведомств страны, вовлеченных в систему «Единое окно для экспортно-импортных операций» оформляют электронные лицензии, сертификаты и другие разрешительные документы в отношении товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу.

В настоящее время в системе зарегистрировано около 5 000 участников внешнеэкономической деятельности, а количество заявок, поданных в электронной форме и оформленных уполномоченными органами более 20 000.

При внедрении системы «Единое окно для экспортно-импортных операций» были использованы рекомендации и стандарты ООН, Всемирной таможенной и Всемирной торговой организаций. ///Государственная таможенная служба Туркменистана