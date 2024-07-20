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Туркменистан и ADNOC обсуждают вопросы газового сотрудничества

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20 июля 2024 года состоялась встреча в формате видеоконференции между руководством Государственного концерна «Туркменгаз» и министром промышленности и передовых технологий Объединенных Арабских Эмиратов, генеральным директором Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC) Султаном Ахмедом Аль-Джабером, сообщает МИД Туркменистана.

В ходе встречи стороны рассмотрели широкий спектр вопросов, связанных с реализацией проектов сотрудничества в газовой сфере. В частности, были обсуждены вопросы, касающиеся освоения газового месторождения «Галкыныш» в Туркменистане и участия компании ADNOC в реализации международных энергетических проектов, осуществляемых Туркменистаном.

По итогам видеоконференции стороны подтвердили обоюдный настрой на продолжение партнерства по укреплению договорно-правовой базы взаимодействия, рассмотрению отдельных экономических и технологических аспектов, связанных с претворяемыми в жизнь проектами.

Как известно, начиная с 2023 года компания ADNOC в соответствии с международными нормами и практикой ведения работ в газовой сфере осуществляет тесное взаимодействие с Государственным концерном «Туркменгаз».

В январе 2024 года Государственный концерн «Туркменгаз» и ADNOC подписали Меморандум о взаимопонимании.

Меморандум нацелен на привлечение определённых стратегических партнёров для освоения III этапа месторождения «Galkynyş» и для их возможного участия в реализации энергетических проектов, касающихся строительства газопроводной инфраструктуры, предназначенной для поставок природного газа в страны региона и другие государства.  ///nCa, 20 июля 2024 г.

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