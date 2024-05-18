В Брюсселе состоялась историческая первая встреча глав дипломатических миссий стран Центральной Азии, Монголии и Карибского бассейна

В Брюсселе состоялась историческая первая совместная неформальная встреча глав дипломатических миссий стран Центральной Азии, Монголии и Карибского бассейна. Эта встреча, инициированная послами стран Центральной Азии и Монголии, аккредитованными в Бельгии, ознаменовала новый этап в межрегиональном взаимодействии и имела целью обмен опытом в расширении торгово-экономического и отраслевого партнерства, а также укрепление межрегиональных и внутрирегиональных связей.

Послы Центральной Азии отметили, что несмотря на географическую отдаленность, существует схожая позиция стран региона и Карибского бассейна по вопросам укрепления глобального диалога и международной безопасности. Это важное условие для углубления экономических отношений между регионами. В ходе встречи центральноазиатские дипломаты рассказали о различных инвестиционных преференциях и инструментах, которые позволяют иностранным инвесторам развивать свою деятельность в регионе. Особое внимание было уделено развитию транспортно-логистического потенциала Центральноазиатского региона и растущему интересу ЕС к развитию Среднего коридора.

Ямайский посол Симона Беттон-Найо, выступая от имени стран Карибского бассейна, подчеркнула основные направления сотрудничества их региона с ЕС. В частности, она отметила важность взаимодействия в рамках Организации африканских, карибских и тихоокеанских государств (OACPS), Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC) и экономического партнерства. Она также выразила готовность делиться опытом в продвижении климатического, инновационного, гуманитарного и торгового диалогов.

Посол Туркменистана Сапар Пальванов отметил, что Туркменистан остается приверженным двустороннему и межрегиональному сотрудничеству, несмотря на большие расстояния. Он подчеркнул, что Брюссель является удобной платформой для таких встреч и подтвердил готовность Туркменистана продолжать поддерживать и развивать данный формат.

Кроме того, в ходе встречи был продемонстрирован видеоролик о туристических возможностях стран Центральной Азии и замечательный ролик о Туркменистане.

Во время встречи участники обсудили важные вопросы визового режима, увеличения числа рейсов и расширения географии полетов, туризма, образования, цифровизации (включая проекты электронного правительства), культурно-гуманитарного взаимодействия и укрепления демократических институтов.

В завершение встречи стороны договорились поддерживать предметный диалог, направленный на укрепление всестороннего взаимодействия между Центральной Азией, Монголией, странами Карибского бассейна и ЕС. ///nCa, 18 мая 2024 г. (в сотрудничестве с Посольством Туркменистана в Бельгии)