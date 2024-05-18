ПРООН обсуждает с заинтересованными сторонами долгосрочные адаптационные меры для экономики Туркменистана

15 мая 2024 года в Ашхабаде в рамках проекта «Развитие национального процесса планирования адаптации в Туркменистане», реализуемого Программой развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) при финансовой поддержке Зеленого климатического фонда (ЗКФ) в сотрудничестве с Министерством охраны окружающей среды Туркменистана, был организован круглый стол «Проект адаптационного компонента обновляемого ОНУВ Туркменистана» при участии представителей основных национальных министерств, академических кругов и гражданского общества.

Согласно определению международного консультанта ПРООН г–н Иван Филютич, основной целью круглого стола было «представить обновленный адаптационный компонент ключевого национального документа климатической политики страны – Определяемый на национальном уровне вклад (ОНУВ) Туркменистана – и обсудить стратегические вопросы, связанные с адаптацией к изменению климата в стране».

Участники круглого стола получили представление о приоритетных направлениях научно-технической политики в сфере борьбы с негативными последствиями изменения климата. Они также были ознакомлены с широким спектром источников данных о климатических технологиях, а также с затратами и выгодами от их применения.

Являясь участником Парижского соглашения, Туркменистан последовательно реализует долгосрочные мероприятия, направленные на снижение выбросов парниковых газов, а также адаптацию отраслей экономики страны и социальной сферы к долгосрочным последствиям изменения климата. Подготовка ОНУВ и его представление Секретариату Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН) является одним из обязательства Туркменистана, которое страна успешно исполняет. В обновленном адаптационном компоненте ОНУВ консолидированы основные результаты большого числа исследований и результатов моделирования долгосрочных последствий изменения климата в Туркменистане.

Текущий уровень климатической уязвимости Туркменистана был сопоставлен с другими государствами с применением передовых зарубежной методики ND-GAIN, что позволило объективно идентифицировать основные приоритеты долгосрочной климатической политики в стране. Была выполнена оценка потенциальных затрат и выгод Туркменистана от реализации адаптационных мер в приоритетных секторах на период до 2100 года.

Используя данные геоинформационных систем, экспертами проекта детально изучены географически обусловленные климатические уязвимости велаятов Туркменистана, что позволит более точно определить приоритетные адаптационные меры для каждого велаята.

В результате всех исследований и оценок экспертами проекта предложено к реализации более 100 адаптационных мер, которые детально проранжированы, исходя из сроков и затрат на их реализацию. С целью привлечения в Туркменистан финансовых ресурсов международных партнеров и доноров в рамках проекта выполнен детальный анализ перечня потенциальных внешних источников финансирования климатических проектов в стране.

Идентифицированы 45 потенциальных зарубежных источника финансирования климатических проектов, которые могут быть заинтересованы в сотрудничестве с Туркменистаном в реализации адаптационных и митигационных мер.

Участники круглого стола также обменялись мнениями о перспективах разработки в Туркменистане Концепции климатического финансирования, которая будет направлена на создание в стране благоприятных условий для реализации широкого спектра инвестиционных проектов с привлечением специальных механизмов предоставления ресурсов.

Особое внимание в рамках проведения мероприятия было уделено тесной взаимосвязи полученных проектом результатов с будущей системной работой Туркменистана в рамках Расширенного механизма прозрачности Парижского соглашения. ///nCa, 18 мая 2024 г. (в сотрудничестве с ПРООН Туркменистан)