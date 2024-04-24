Российские железные дороги объявили скидки на восточной ветке коридора «Север-Юг»

Российские железные дороги объявили о скидке в 50% на перевозки чёрных металлов по восточной ветви международного транспортного коридора «Север-Юг», проходящего через Казахстан и Туркменистан.

Правление РЖД одобрило установление коэффициента 0,5 к тарифу на перевозки чёрных металлов в вагонах, если они будут следовать через российско-казахстанские пограничные станции и далее через станции Сарахс или Акяйла на территории Туркменистана.

Скидка будет действовать до конца 2024 года и коснётся стальных слитков, заготовок, слябов, ферросплавов, труб, рельсов, балок, швеллеров, листовой стали и многих других грузов.

«С учётом согласованной тарифной политики, которую проводим с партнёрами по коридору «Север-Юг», это решение позволит существенно улучшить условия для экспорта российской металлургической продукции», – подчеркивают в РЖД.

В условиях санкций Азия стала одним из ключевых рынков реализации российской продукции черной металлургии. ///nCa, 24 апреля 2024 г.