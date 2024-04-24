Пришло Время Запланировать Незабываемый Семейный Отдых в Турции

Лазурное побережье Средиземного и Эгейского морей – один из красивейших пейзажей Турции, где солнце сияет почти круглый год, а на белоснежные песчаные пляжи набегает бирюзовый прибой. Вдоль завораживающей береговой линии гостеприимно протянулись комфортабельные отели с широким спектром услуг, подходящие для семейного отдыха, и пляжи, удобные для водных видов спорта; кроме того, здесь вас ждут гастрономическое разнообразие и расположенные поблизости легендарные древние города региона. Этот маршрут идеален для тех, кто хочет загорать и купаться на пляжах, отмеченных Голубым флагом, посетить руины и музеи, а также попробовать вкуснейшие деликатесы турецкой средиземноморской кухни.

Жемчужина Турецкой ривьеры

Анталия, сердце Турецкой ривьеры, одно из самых популярных направлений семейного отдыха в Турции, располагает множеством комфортных и роскошных вариантов размещения со всеми удобствами. Взрослым понравится отдых на пляжах под Голубым флагом, детям – купание в бассейнах и аквапарках, и вся семья оценит вкуснейшие блюда средиземноморской кухни. Кроме того, в Анталии вы сможете подарить своим детям бесценные впечатления, в частности, от посещения уникальных парков аттракционов.

Помимо моря, солнца и пляжей, Анталия выделяется своей увлекательной историей. Город и вся провинция были домом самых могущественных цивилизаций мира, оставивших после себя огромное количество интересных памятников. В Калеичи, «старом городе» Анталии, представлены объекты различных периодов, от римской до османской эпохи. Патара, Перге, Фаселис, Термессос, Аспендос, Сиде, Олимпос и Мира – вот лишь несколько основных античных городов, запечатленных в прославленной истории Анталии; к некоторым из этих древних сокровищ можно добраться по прекрасным походным тропам, причем даже в вечернее время, когда становится прохладнее.

Вместе с семьей вы сможете совершить короткую или долгую прогулку по Ликийской тропе, первом в Турции пешем маршруте большой протяженности, или по Пути Святого Павла, который проложен по его миссионерским следам в Анатолии. Насладитесь проведенным вместе временем и поразительными видами на бирюзовые бухты, роскошные леса и древние руины.

Кроме того, в Анталии вся семья может заняться водными видами спорта, например подводным плаванием с аквалангом. Каш считается одним из десяти лучших на планете направлений для дайвинга. Белек располагает всеми условиями для гольфа на полях мирового уровня. Бесподобны и антальские чудеса природы: каньоны, национальные парки и пещеры. Среди местных достопримечательностей, которые хорошо посетить всей семьей, можно перечислить поразительные пещеры Караин и Дамлаташ, а также каньон Кепрюлю. Анталия также знаменита парками развлечений, которые обязательно порадуют путешествующих с детьми.

Потрясающие маршруты вдоль эгейского и средиземноморского побережья

Мугла, охватившая берега Эгейского и Средиземного морей с их первозданными бухтами, также пользуется спросом как направление семейного отдыха благодаря красоте пейзажей, богатству истории и всевозможным удобствам для туристов с детьми. Курорты региона, от Бодрума до Фетхие, неизменно производят прекрасные впечатления. Бодрум не только известен пляжами с Голубым флагом, но и популярен среди любителей истории, ведь здесь находится средневековый замок (Замок Бодрума), где теперь расположен Бодрумский музей подводной археологии. По своему расположению Бодрум как нельзя лучше подходит для водных видов спорта и к тому же является отправной точкой для знаменитых Голубых круизов, в которые можно отправиться всей семьей. Кроме того, в Бодруме есть несколько ресторанов, удостоившихся звезд Michelin за утонченную турецкую и международную кухню.

В Фетхие находятся всемирно известный пляж Олюдениз, Долина бабочек, где обитают свыше 80 их видов, и роскошная бухта Кабак. Для поездки с детьми также подходит каньон Саклыкент. В «медленном» городе Кейджегизе, расположенном между Мармарисом и Фетхие, можно понаблюдать за морскими черепахами кареттами; кроме того, в Фетхие находится гора Бабадаг, один из важнейших центров парапланеризма в Турции. ///nCa, 24 апреля 2024 г. (в сотрудничестве с Посольством Турции в Туркменистане)