Молодежь поддерживает профилактику употребления наркотиков в Центральной Азии в рамках инициативы УНП ООН “Друзья в центре внимания”.

С 22 по 25 апреля Региональная молодежная сеть Регионального офиса Управления ООН по наркотикам и преступности в Центральной Азии проводит в Ташкенте, Узбекистан, тренинг “Профилактика употребления наркотиков при поддержке сверстников с друзьями в центре внимания”. Эта специально разработанная программа объединяет членов молодежной сети и политиков из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана.

В своем вступительном слове г-жа Дилорам Ташмухамедова, заместитель председателя Комитета по делам молодежи, культуре и спорту Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан, подчеркнула важнейшую роль молодежи в борьбе с употреблением наркотиков. Она отметила важность инновационных стратегий и активного вовлечения молодежи в оказание поддержки директивным органам и правоохранительным органам в предотвращении проблем, связанных с наркотиками. Ташмухамедова выразила уверенность в потенциале молодых людей для осуществления значимых изменений.

Благодаря совместным усилиям и инновационным подходам Региональная молодежная сеть УНП ООН для Центральной Азии работает над созданием свободного от наркотиков, здорового, безопасного общества для молодежи Центральной Азии. Этот тренинг в Ташкенте знаменует собой еще один шаг вперед в расширении возможностей молодых людей быть проводниками перемен в своих сообществах и за их пределами.

“Потребление наркотиков растет во всем мире, и от этого страдают люди. В 2021 году наркотики употребляли почти 300 миллионов человек, что на 23 процента больше, чем десять лет назад”, – подчеркнул Бо Матиасен, ответственный сотрудник оперативного отдела УНП ООН. Он высказался за необходимость активизации усилий по взаимодействию с молодежью и повышению ее устойчивости к употреблению психоактивных веществ, начиная с подросткового возраста и даже на более ранних этапах детства. “Это начинается с образования, с информирования молодых людей о рисках и последствиях употребления психоактивных веществ. Через обучение их навыкам критического мышления и противодействия дезинформации, противостояния давлению сверстников, поддержки других молодых людей, находящихся в группе риска, и обладания всеми жизненными и социальными навыками, необходимыми для преодоления трудностей, с которыми они могут столкнуться”, – сказал Матиасен.

Этот региональный тренинг является частью второго этапа Региональной сети молодежных организаций и молодых борцов за перемены в Центральной Азии для построения общества, свободного от наркотиков, здорового и безопасного. Эта инициатива, запущенная в 2021 году Региональным офисом УНП ООН для Центральной Азии при поддержке Правительства Российской Федерации, направлена на предоставление молодежным организациям платформы для обмена идеями и сотрудничества в укреплении здоровья и благополучия молодежи в соответствии с Целями устойчивого развития. ///УНП ООН в Центральной Азии, 23 апреля 2024 г.