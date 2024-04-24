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Министр иностранных дел Туркменистана встретился с Государственным Секретарем по иностранным делам, делам Содружества и Развития Великобритании

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24 апреля 2024 года в здании МИД Туркменистана состоялась встреча Министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с Государственным Секретарем по иностранным делам, делам Содружества и Развития Великобритании Дэвидом Кэмероном.

В рамках встречи был обсужден спектр вопросов в политико-дипломатическом, торгово-экономическом и культурно-гуманитарном направлениях двустороннего сотрудничества, а также региональной и международной повестки дня.

Руководители внешнеполитических ведомств Туркменистана и Великобритании констатировали важность продолжения взаимодействия стран на международных площадках, в первую очередь в рамках ООН.

Подчеркивая значимость подписанной накануне Программы сотрудничества между внешнеполитическими ведомствами двух стран, дипломаты договорились продолжить регулярные межмидовские консультации.

Собеседники также обсудили вопросы торгово-экономического взаимодействия. В этом контексте подчеркнута важность деятельности Туркмено-Британского торгово-промышленного Совета (TUKTIC).

В процессе переговоров в качестве перспективных направлений туркмено-британских отношений также были обозначены сфера охраны окружающей среды и изменения климата, «зеленый» переход, культура, образование и другие. ///МИД Туркменистана, 24 апреля 2024 г.

 

 

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