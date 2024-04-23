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Туркменская делегация посетила Астраханский государственный университет имени В. Н. Татищева

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Астраханский государственный университет имени В. Н. Татищева посетила делегация во главе с заместителем министра образования Туркменистана Александром Амановым.

АГУ открывает новые грани сотрудничества с Туркменистаном

Гостей также сопровождала делегация от Астраханской области, в составе которой были министр образования и науки региона Мария Шалак и заместитель министра внешних связей Илья Торопицын.

Ознакомительная экскурсия началась с посещения профессиональных научных центров. Так, декан факультета физики, математики и инженерных технологий Александр Трещев рассказал о моделировании процесса сварки в виртуальной реальности, позволяющем отрабатывать навыки неограниченное количество раз и экономить материалы.

Следующим структурным подразделением, куда направилась делегация, стала лаборатория «Биомеханика движения и искусственного интеллекта». Ведущий научный сотрудник Ольга Воронцова осветила особенности технологии захвата движений Motion Capture («мокап»):

«Система трёхмерного анализа данных через специальное приложение позволяет напрямую увидеть скелет любого человека. Через графики возможно провести диагностику заболеваний, а также выявить атлетические способности юных талантов».

Представители туркменской делегации узнали и о логистическом потенциале университета. Сотрудники факультета экономики и управления показали автоматизированный склад и рассказали о работе в сфере логистики, состоящей в сокращении транспортных издержек.

Представители Каспийской высшей школы перевода поделились новостью о получении гранта для реализации образовательных программ по изучению казахского и азербайджанского языков, а также рассказали об обучении жестовому русскому языку. Участники экскурсии отметили оснащение школы необходимым оборудованием для оттачивания навыков будущих переводчиков.

Посетив научную библиотеку АГУ, гости узнали о возможностях бесплатного использования электронных ресурсов, участии в тематических выставках и регулярных образовательных конференциях. В ходе экскурсии делегаты побывали на студенческом мероприятии «Социально-политические проблемы современного общества».

Особенно в рамках знакомства с университетом была выделена работа Центра туркменского языка и культуры. В нём созданы комфортные условия для приобщения студентов к ценностям туркменского народа.

Также в рамках визита делегации в АГУ обсудили рабочие вопросы, связанные с подготовкой абитуриентов к обучению в Астраханском госуниверситете, адаптацией туркменских студентов и реализацией совместных образовательных программ.

Во время встречи сотрудники вуза рассмотрели с представителями Туркменистана варианты создания языковых курсов подготовки для туркменских абитуриентов.

«Без базовой языковой подготовки освоение той или иной специальности практически невозможно. С нашей стороны мы направим преподавателей и согласуем всё с министерством. Хочется, чтобы наши дети действительно учились в вашем вузе», — отметил директор кафедры Туркменского национального института мировых языков имени Довлетмаммета Азади Сапармырат Хыдыров.

«Это будет хороший социальный, я бы даже сказал, межгосударственный проект, который можно тиражировать и потом приводить как пример успешного сотрудничества», — отметил и. о. ректора АГУ Игорь Алексеев.

Университет придаёт большое значение развитию международных отношений с Туркменистаном. В этом году правительство Астраханской области реализует программу, связанную с празднованием 300-летия со дня рождения туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги. Как отметил глава АГУ, представители университета рады принимать участие в этом проекте, проводя научно-творческий вечер, посвящённый памяти поэта.

«Туркменистан уделяет особое внимание изучению истории, культуры и литературы. В этом году на мировом уровне торжественно отмечается 300-летие со дня рождения Махтумкули Фраги. Это поэт и мыслитель, оставивший после себя богатое наследие в виде своих произведений, оказавших влияние на мировую литературу», — прокомментировал заместитель Министра образования Туркменистана Александр Аманов.

На мероприятии с творческими номерами выступили школьники из Туркменистана. Юные артисты читали стихотворения туркменского мыслителя, а также исполнили национальные песни и танцы. Финальным номером стало выступление студенческого ансамбля народного творчества «Этносфера» факультета педагогики, психологии, гостеприимства и спорта АГУ с песней «Ты неси меня, река».

///Астраханский Государственный Университет, 22 апреля 2024 г

 

 

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